Аэропорт Нового Уренгоя на два часа эвакуировали из-за сообщения о подозрительном предмете

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июня. /ТАСС/.Пассажиры и персонал аэропорта Новый Уренгой в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) были эвакуированы из-за сообщения о подозрительном предмете. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления МВД на транспорте по Уральскому федеральном округу (УрФО).
"Около 09:00 часов местного времени (07:00 мск) поступило сообщение от одной из пассажирок о подозрительном предмете в аэропорту Нового Уренгоя. Сотрудники и пассажиры были оперативно эвакуированы, все здание аэропорта проверено. Почти через 2 часа работа авиаузла возобновлена, ничего не обнаружено", - сказали там.
В МВД добавили, что женщина, которая сообщила о подозрительных действиях, сейчас дает показания. "Устанавливаются мотивы ее поступка", - добавили в пресс-службе.
По данным справочной аэропорта, на данный момент из Нового Уренгоя задерживаются два рейса в Тюмень и Сабетту (ЯНАО). Всего из здания аэропорта было эвакуировано порядка 400 человек, в том числе 30 детей.
Новый Уренгой - крупнейший город Ямало-Ненецкого автономного округа, в котором проживают почти 120 тыс. человек.