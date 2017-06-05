В Кургане возбудили уголовное дело в связи со смертью женщины после пластической операции

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти в Кургане пациентки клиники пластической хирургии после проведенной ей операции. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.
"Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности в результате ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей" по факту смерти в одном из лечебных учреждений города Кургана пациентки клиники пластической хирургии "Персона Нова" после проведенной ей операции", - говорится в сообщении.
По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, ведется следствие.