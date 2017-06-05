"Далур" планирует увеличить объем добычи урана в Зауралье почти на 19% к 2025 г.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Предприятие АО "Далур" (входит в контур управления уранового холдинга "Атомредметзолото" - горнорудный дивизион госкорпорации "Росатом"), ставшее победителем аукциона на освоение уранового месторождения "Добровольное" в Курганской области, планирует увеличить объем его добычи в регионе на 18,6% - с 590 тонн до 700 тонн металла к 2025 году. Платежи в бюджет и внебюджетные фонды за время эксплуатации месторождения, по расчетам компании, составят более 25 млрд рублей, сообщили в понедельник в пресс-службе АО "Атомредметзолото".

"Далур" работает на территории Курганской области с 2001 года, в настоящее время в регионе предприятие производит отработку двух месторождений - Далматовского в одноименном районе и Хохловского в Шумихинском районе. По итогам 2016 года добыто 591 тонна урана, что соответствует показателю 2015 года. Предварительные запасы Добровольного месторождения - 7,067 тыс. тонн урана. Его поэтапный ввод в эксплуатацию позволит предприятию к 2025 году увеличить объем добычи с сегодняшних 590 тонн в год до 700 тонн металла", - говорится в сообщении пресс-службы "Атомредметзолота".

В компании добавили, что начало освоения "Добровольного" позволит сохранить все рабочие места на предприятии после окончания отработки запасов на действующих Далматовском и Хохловском месторождениях. "АО "Далур" сможет остаться одним из бюджетообразующих предприятий региона. Платежи в бюджет и внебюджетные фонды за время эксплуатации месторождения составят более 25 млрд рублей", - отметили в пресс-службе.

По словам председателя совета директоров АО "Далур" Александра Бурутина, разработка проектной документации завершится до конца 2017 года. "После получения лицензии мы начнем подготовку проектной документации, в том числе проведение инженерно-экологических изысканий и оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) деятельности по подготовке к разработке месторождений, строительству и эксплуатации объектов. Разработку данного комплексного проекта, включая ОВОС, АО "Далур" рассчитывает завершить до конца 2017 года", - приводит пресс-служба его слова.

Бурутин также отметил, что с участием жителей Звериноголовского района, на территории которого находится месторождение "Добровольное", будет проведено общественное обсуждение проекта. "В случае положительного заключения общественного обсуждения проект будет передан в ФГУ "Главгосэкспертиза" (ГЭЭ) для проведения государственной экспертизы (в том числе, государственной экологической экспертизы). По нашим планам, это произойдет в начале 2018 года. Только при соблюдении всей этой последовательности и получении положительного заключения ГЭЭ мы сможем начать геологоразведочные работы, а затем - опытно-промышленные работы", - цитирует пресс-служба Бурутина.

Добыча урана в Зауралье

"Далур" - первое в России предприятие, добывающее уран способом скважинного подземного выщелачивания. Предприятие разрабатывает месторождения Зауральского ураново-рудного района, чья сырьевая база оценивается в 18,5 тыс. тонн урана.

Используемую в компании технологию Международное агентство по атомной энергии признало самым экологически чистым и безопасным способом отработки месторождений. Важнейшей особенностью подземного выщелачивания является замкнутый процесс добычи, не дающий отходов, что позволяет избежать изменений земной поверхности.

"Добровольное" месторождение расположено в Звериноголовском районе Курганской области. Оно залегает в осадочных породах речного происхождения на глубине 580 метров. Сверху покрыто мощным слоем глины до 120 метров. Возраст месторождения - 140 млн лет.