"Уральские авиалинии" более чем в 1,5 раза увеличили налоговые отчисления

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" более чем в 1,5 раза увеличила объем налоговых отчислений в бюджеты и внебюджетные фонды всех уровней. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе перевозчика.

"В 2015 году авиакомпания перечислила почти 1,5 млрд рублей налогов. С января по июнь 2017 года было перечислено более 853 млн рублей в бюджеты и внебюджетные фонды всех уровней - на 67% больше, чем за аналогичный период 2015 года. Объем налоговых отчислений увеличился более чем в полтора раза", - сказали в пресс-службе, добавив, что в 2016 году авиакомпания перечислила почти 2,5 млрд рублей налогов.

Там отметили, что из 853 млн рублей налогов, перечисленных в этом году, 223 млн рублей составили взносы на обязательное пенсионное страхование, 215 млн рублей - платежи по налогу на доходы физических лиц, еще 227 млн. рублей - оплата таможенных платежей.

"Авиакомпания "Уральские авиалинии" - социально ответственная компания, мы понимаем значимость платежей в бюджет, от наполнения которого зависит жизнь тысяч людей. Мы живем в Екатеринбурге, здесь платим налоги - значит, даем возможность развиваться нашему городу, делать его еще привлекательнее и комфортнее", - приводит пресс-служба слова первого заместителя генерального директора, коммерческого директора компании Кирилла Скуратова.

Он добавил, что в этом году авиакомпания вошла в пятерку лучших налогоплательщиков Екатеринбурга. "С 2011 года Екатеринбург проводит конкурс "Лучший налогоплательщик". В этом году из 15 претендентов, отобранных экспертным жюри к финальному голосованию, были выбраны 5 лучших компаний, среди которых - "Уральские авиалинии", - добавил Скуратов.

"Уральские авиалинии" входят в ТОП ведущих российских авиакомпаний по объему перевозок за январь-апрель 2017 года. По итогам 2016 года услугами авиакомпании воспользовались 6,4 млн пассажиров, география полетов насчитывает более 200 направлений. Парк воздушных судов "Уральских авиалиний" состоит из самолетов европейского концерна Airbus. На сегодняшний день перевозчик эксплуатирует 42 авиалайнера.