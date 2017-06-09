Вячеслав Самодуров завершит постановку балета "Пахита" в связи со смертью Сергея Вихарева

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Художественный руководитель Екатеринбургского балета Вячеслав Самодуров сообщил журналистам, что сам завершит постановку спектакля "Пахита", премьера которого запланирована в Екатеринбургском театре оперы и балета на 17 ноября. Хореографом-постановщиком этого балета был балетмейстер Мариинского театра, заслуженный артист России Сергей Вихарев, который скоропостижно скончался 2 июня на 56-м году жизни.
"Да, спектакль состоится. Этот спектакль буду заканчивать я с той же самой бригадой, которая предполагалось", - ответил Самодуров на вопрос корреспондента ТАСС.
Вихарев скончался в Петербурге 2 июня во время стоматологической операции. По данному факту главное следственное управление СК по Петербургу проводит доследственную проверку, свою проверку проводит территориальное управление Росздравнадзора по Санкт-Петербургу.
Гражданская панихида прошла 8 июня в фойе бельэтажа исторической сцены Мариинского театра, где Вихарев многие годы выступал как один из ведущих солистов труппы, а затем работал как балетмейстер. "Неожиданной и очень безвременной потерей" назвал уход Вихарева художественный руководитель Мариинского театра, народный артист России Валерий Гергиев. Похороны Вихарева прошли на Серафимовском кладбище.