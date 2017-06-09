Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.06:
$ 56.99
€ 64.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Вячеслав Самодуров завершит постановку балета "Пахита" в связи со смертью Сергея Вихарева

Новости Урала
9 июня, 12:22 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 9, июня. /ТАСС

Вихарев был хореографом-постановщиком балета, премьера которого запланирована в Екатеринбургском театре оперы и балета на 17 ноября

Поделиться
Материал из 1 страницы
Художественный руководитель Екатеринбургского театра оперы и балета Вячеслав Самодуров.

Художественный руководитель Екатеринбургского театра оперы и балета Вячеслав Самодуров.

© Антон Новодережкин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Художественный руководитель Екатеринбургского балета Вячеслав Самодуров сообщил журналистам, что сам завершит постановку спектакля "Пахита", премьера которого запланирована в Екатеринбургском театре оперы и балета на 17 ноября. Хореографом-постановщиком этого балета был балетмейстер Мариинского театра, заслуженный артист России Сергей Вихарев, который скоропостижно скончался 2 июня на 56-м году жизни.

"Да, спектакль состоится. Этот спектакль буду заканчивать я с той же самой бригадой, которая предполагалось", - ответил Самодуров на вопрос корреспондента ТАСС.

Вихарев скончался в Петербурге 2 июня во время стоматологической операции. По данному факту главное следственное управление СК по Петербургу проводит доследственную проверку, свою проверку проводит территориальное управление Росздравнадзора по Санкт-Петербургу.

Гражданская панихида прошла 8 июня в фойе бельэтажа исторической сцены Мариинского театра, где Вихарев многие годы выступал как один из ведущих солистов труппы, а затем работал как балетмейстер. "Неожиданной и очень безвременной потерей" назвал уход Вихарева художественный руководитель Мариинского театра, народный артист России Валерий Гергиев. Похороны Вихарева прошли на Серафимовском кладбище.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Как дилетанты и художники возрождают древние ремесла
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
10
В Тюменской области глава МЧС и губернатор осмотрели места подтоплений
8
Завод "Русала" на Урале увеличит производство глинозема на 17% за счет модернизации
5
Студент-баскетболист приступил к работе "антиголубем" в Музее истории Екатеринбурга
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Следователи начали проверку по факту гибели внучки Хрущева
2
Госдума приняла в первом чтении поправки к закону о бюджете на 2017 год
3
Склады горят у площади Киевского вокзала в Москве
4
Британские консерваторы лишились большинства в парламенте, но Мэй в отставку не собирается
5
По факту ДТП с четырьмя погибшими под Тулой возбуждено уголовное дело
6
Референдум о независимости Каталонии пройдет 1 октября 2017 года
7
Внучка Хрущева погибла под колесами электрички в Москве
Темы дня
Загрузка...
Реклама