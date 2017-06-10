На берегу водохранилища на Урале пропал четырехлетний мальчик

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Спасатели, полицейские и волонтеры выехали на поиски четырехлетнего мальчика на берег Рефтинского водохранилища в Свердловской области. Об этом в субботу сообщили журналистам в областном ГУ МЧС.
"Более 20 свердловских спасателей выехали в Рефтинский городской округ Свердловской области для поисков четырехлетнего ребенка, пропавшего сегодня утром в лесной зоне на берегу Рефтинского водохранилища. Совместно с полицией спасатели будут прочесывать лесную зону, для поисков задействован кинолог. Водолазы-спасатели будут обследовать водоем. К поискам подключаются волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт", - уточнили в ведомстве.
По предварительной информации, ребенок приехал на отдых на природу вместе с родителями. "Семья разбила на берегу водохранилища палатку, после этого папа с ребенком пошли рыбачить, а мама осталась у палатки. По словам главы семьи, ребенок закапризничал и попросился обратно к маме. Папа отпустил сына одного, так как расстояние было около 10 метров", - сообщили в МЧС, добавив, что, предположительно, мальчик заблудился.
Руководитель пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых уточнил, что в субботу в 8:20 мск в дежурную часть полиции Асбеста поступило обращение местного жителя с просьбой помочь в розыске его четырехлетнего сына по имени Дима. "Личный состав патрульно-постовой службы, участковых уполномоченных, инспекторов по делам несовершеннолетних, уголовного розыска подняты по тревоге. Всего в поисках задействовано 35 полицейских и полицейский кинолог с собакой, которая обучена работать по следу. Координирует работу врио начальника полиции Асбеста Сергей Дадашбеков", - сказал он.
Горелых отметил, что сотрудники полиции используют громкоговорящую связь, чтобы ребенок мог сориентироваться в лесу. "Также отрабатывается версия, что ребенок мог скатиться со спуска к реке, обрыв составляет около полутора-двух метров. Органы внутренних дел проинформировали спасателей, которые на лодке осматривают акваторию водоема", - добавил он.
На место происшествия выехали следователь-криминалист и следователя по особо важным делам регионального СУ СК РФ. "По имеющимся сведениям, семья, в которой произошел инцидент, является благополучной. В настоящее время проводится доследственная проверка, по ее итогам будет принято процессуальное решение", - сообщили в ведомстве.