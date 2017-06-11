"Справедливая Россия" выдвинула депутата Ионина на выборы свердловского губернатора

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Свердловское региональное отделение партии "Справедливая Россия" выдвинуло на выборы губернатора Свердловской области депутата Заксобрания региона, секретаря Бюро Совета регионального отделения партии Дмитрия Ионина. Об этом ТАСС в воскресение сообщили в пресс-службе партии.

В пятницу, 9 июня, в регионе официально стартовала предвыборная кампания. Выборы губернатора назначены в Свердловской области на 10 сентября.

"11 июня состоялась конференция регионального отделения политической партии "Справедливая Россия" в Свердловской области. В ходе конференции было принято единогласное решение о выдвижении кандидатом на должность губернатора Свердловской области депутата Законодательного собрания Свердловской области, секретаря Бюро Совета регионального отделения партии Ионина Дмитрия Александровича", - сообщили там.

Ионин отметил, что главным посылом его программы станет "спасение муниципалитетов". "Программа озвучена, в первую очередь - это помощь муниципалитетам: возврат им максимального количества полномочий, возврат прямых выборов глав муниципальных образований, возврат муниципалитетам возможности оставлять у себя большую часть НДФЛ", - пояснил он.

Главными пунктами предвыборной кампании Дмитрия Ионина также станут активизация жилищного строительства и создание единого государственного сельхозоператора, добавили в пресс-службе партии.

Ранее сообщалось, что региональное отделение "Единой России" поддержит врио губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на выборах губернатора региона. Кандидатом от партии ЛДПР стал депутат Госдумы от региона Игорь Торощин, от КПРФ - член совета директоров "Плюс Банка" Алексей Парфенов, от Российской партии пенсионеров за справедливость - депутат Екатеринбургской городской думы, инвалид Дмитрий Сергин.

Муниципальный фильтр

По данным областной избирательной комиссии, ни один кандидат еще не подавал документы на регистрацию.

Ранее на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС председатель свердловского облизбиркома Валерий Чайников отметил, что участвовать в губернаторских выборах смогут только кандидаты от политических партий. Самовыдвижение не предусмотрено, добавил он. В Свердловской области представлены более 70 политических партий, которые могут принимать участие в губернаторских выборах в Свердловской области. Чайников предполагает, что в выборах смогут участвовать только 12 кандидатов.

Как подчеркнул председатель свердловского избиркома, кандидат должен пройти "муниципальный фильтр", то есть собрать подписи депутатов представительных органов и глав муниципальных образований, избранных прямыми выборами. По его словам, каждый кандидат должен будет собрать не менее 126 и не более 132 подписей о его поддержке главами и депутатами муниципальных образований. Законом предусмотрено, что подписи должны быть собраны не менее чем в 55 муниципальных районах и городских округах, а также в сельских и городских поселениях. Он уточнил, что из 126 подписей не менее 108 и не более 113 подписей должны быть собраны от депутатов районных дум и глав городских округов, "остальные - депутаты сельских и городских поселений".