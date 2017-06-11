Свердловский избирком принял документы от двух первых кандидатов в губернаторы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Избирательная комиссия Свердловской области приняла документы от кандидатов в губернаторы Дмитрия Сергина, выдвинутого от Российской партии пенсионеров за справедливость, и Дмитрия Ионина, который выдвигается от "Справедливой России". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе облизбиркома.

"Приняты документы от двух кандидатов - Сергина и Ионина", - сказал собеседник агентства.

Теперь этим кандидатам для допуска к гонке за кресло губернатора необходимо преодолеть так называемый муниципальный фильтр, то есть собрать подписи депутатов представительных органов и глав муниципальных образований, избранных прямыми выборами. Каждый претендент должен будет собрать не менее 126 и не более 132 подписей.

Сейчас Сергин является депутатом Екатеринбургской городской думы. Ионин - депутат Законодательного собрания Свердловской области, секретарь бюро совета регионального отделения "Справедливой России".

Предвыборная кампания в регионе официально стартовала в пятницу, 9 июня, выборы пройдут 10 сентября.

Ранее сообщалось, что региональное отделение "Единой России" поддержит на выборах врио губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, ЛДПР - депутата Госдумы от региона Игоря Торощина, а КПРФ - члена совета директоров "Плюс банка" Алексея Парфенова. О намерении участвовать в выборах губернатора заявляла воспитательница из Кургана Евгения Чудновец и мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, но пока их кандидатуры не утверждены партиями. Как сообщалось ранее, участвовать в губернаторских выборах смогут только кандидаты от политических партий, самовыдвижение не предусмотрено.