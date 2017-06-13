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Свердловский избирком принял документы от кандидата в губернаторы от партии "Зеленые"

Новости Урала
13 июня, 10:11 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 13, июня. /ТАСС

Депутат Екатеринбургской городской думы Константин Киселев может начать сбор голосов в поддержку своего выдвижения

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Избирательная комиссия Свердловской области приняла документы от пятого кандидата, выдвинутого на должность губернатора региона. Им стал претендент от партии "Зеленые", депутат Екатеринбургской городской думы Константин Киселев, сообщили в пресс-службе избиркома.

"В рабочую группу избирательной комиссии Свердловской области по приему и проверке документов, представляемых при выдвижении и для регистрации кандидатов на должность губернатора Свердловской области, обратился Константин Киселев, который выдвинут кандидатом от Российской экологической партии (партия "Зеленых"). По итогам рассмотрения Константину Киселеву выдано удостоверение", - уточнили в пресс-службе.

В избиркоме уточнили, что Киселев может начать сбор голосов в поддержку своего выдвижения. Необходимо преодолеть так называемый муниципальный фильтр, то есть собрать подписи депутатов представительных органов и глав муниципальных образований, избранных прямыми выборами. Каждый претендент должен будет предоставить не менее 126 и не более 132 подписей.

Ранее сообщалось, что облизбирком уже принял документы от врио губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, которого поддержала партия "Единая Россия", от депутата Екатеринбургской городской думы Дмитрия Сергина, выдвинутого от Российской партии пенсионеров за справедливость, и депутата Законодательного собрания Свердловской области Дмитрия Ионина, который выдвигается от "Справедливой России". Также документы приняты от кандидата от КПРФ - члена совета директоров "Плюс банка" Алексея Парфенова.

О намерении участвовать в выборах губернатора заявляла воспитательница из Кургана Евгения Чудновец и мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, но пока их кандидатуры не утверждены партиями. Участвовать в губернаторских выборах смогут только кандидаты от политических партий, самовыдвижение не предусмотрено. Сами выборы назначены на 10 сентября.

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