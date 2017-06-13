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Фонд капремонта Свердловской области планируют освободить от уплаты госпошлины в суде

Новости Урала
13 июня, 12:18 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 13, июня. /ТАСС

Сейчас организация вынуждена обращаться за помощью в областной бюджет, чтобы оплатить госпошлину при подаче исков к должникам

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Фонд капитального ремонта жилых домов Свердловской области планируют освободить от уплаты госпошлины в суде до начала 2018 года. Сейчас организация вынуждена обращаться за помощью в областной бюджет, чтобы оплатить госпошлины при подаче исков к должникам, сообщил во вторник гендиректор регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Свердловской области Станислав Суханов.

"Планируется, что до конца 2017 года - начала 2018 года региональный фонд освободят от уплаты госпошлины. Мы не будем оплачивать ее (госпошлину - прим. ТАСС) при судебных разбирательствах. На данный момент мы вынуждены брать 2% пошлины из областного бюджета, оплачивать, а затем возмещать эти средства за счет взыскания долга с наших неплательщиков. Это очень длительная по времени процедура, и нужно понимать, что не со всех неплательщиков можно возместить эту сумму. В результате потери несет областной бюджет", - пояснил Суханов на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

Он отметил, что на 1 мая задолженность за оплату капремонта в Свердловской области составляет 2,4 млрд рублей. "Мы запросили у Свердловской области 50 млн рублей на проведение претензионно-исковой работы. Фонд планирует взыскать 720 млн рублей с должников. В суды, в первую очередь, будем подавать на собственников жилья, чей долг превышает 10 тыс. рублей", - пояснил Суханов.

По его словам, самостоятельно фонд не имеет права собирать средства за капитальный ремонт многоквартирных домов. "Мы работаем с 23 контрагентами, которые начисляют эти средства. На данный момент с 21 контрагентом заключили договоры по ведению претензионно-исковой работы. Мы берем на себя оплату госпошлины, а контрагенты заходят в мировые суды и через них взыскивают долги с недобросовестных неплательщиков", - уточнил гендиректор регионального фонда капитального ремонта.

Суханов добавил, что сейчас собираемость платежей за капремонт в Свердловской области составляет 84%, с начала действия программы (2014 года) местные жители потратили на обновление своих домов 15 млрд рублей. До конца года руководство фонда на Среднем Урале планирует увеличить собираемость денежных средств за капремонт до 90%. "В этом году порядка 2,5 тыс. многоквартирных домов стоят в программе капитального ремонта, из них 596 домов перешли из 2015-2016 годов. "Чистых" домов, которые мы планируем отремонтировать в 2017 году, - 1,9 тыс., что примерно на уровне 2016 года", - уточнил Суханов.

По его словам, планируется выполнить 12 тыс. видов работ, большинство из которых проводится круглогодично. На Среднем Урале, в основном, пока ремонтируются двух-трехэтажные дома 1940-1950-х годов постройки. На данный момент из программы исключено 2 тыс. домов, капитальный ремонт в которых нецелесообразен, так как стоимость ремонтных работ соизмерима с расходами переселения граждан в новое жилье.

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