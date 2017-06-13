Тюменские ученые разработают электронную тетрадь для обучения незрячих людей

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Резидент бизнес- инкубатора (подразделение Тюменского технопарка) приступили к разработке электронной тетради для обучения незрячих людей. Проект получил поддержку правительства Тюменской области, сообщили во вторник в региональном департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.
"Тетрадь для незрячих людей разработает резидент бизнес-инкубатора компания "Сибирские инновации". Проект получил поддержку от правительства области - субсидию на создание опытного образца технологической инновации. Устройство поможет сделать современное образование гораздо более доступным для людей, которые имеют какие-либо проблемы со зрением", - отметили в департаменте.
Там добавили, что электронная тетрадь поможет лучше взаимодействовать преподавателю и ученику благодаря определенным модулям. "Также будет доступна возможность отрабатывать умение читать и писать шрифтом Брайля. Помимо этого, разрабатываемое устройство будет доступным по стоимости", - уточнили в департаменте.
Ранее сообщалось, что тюменские разработчики представили первый в мире электронный учебник для слепых и слабовидящих людей, чтобы дать возможность обучать людей через сеть интернет. Его удалось создать на средства программы "УМНИК" Фонда содействия инновациям. Учебник состоит из двух модулей для учителя и ученика, он позволяет нарабатывать практический навык чтения и письма, отправлять текст и сохранять его, а также удаленно проверять задание.
Устройство получило название "Сиолл" - от английского "Вижу все", так как способно помогать незрячему получать информацию в доступной для него форме. Пользователь вставляет флеш-носитель в учебник, после чего программа преобразовывает информацию в рельефно-точечный шрифт Брайля. Далее она выводится в области "Чтения" в виде шрифта Брайля, который человек может тактильно читать, а с помощью специального грифеля он также может самостоятельно набирать текст в отдельной области, тренируя свои навыки письма.
По данным департамента, электронный учебник уже успешно прошел испытания, продукт был апробирован в школе-интернате № 39 в городе Ялуторовск Тюменской области. Также в 2016 году он был презентован на Международном научном конгрессе в Германии и протестирован в самой крупной школе для слепых и слабовидящих в Германии, которая расположена в Ганновере.