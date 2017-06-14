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Следствие установит причины пропажи на Урале четырехлетнего мальчика

Новости Урала
14 июня, 13:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

Будет проведена судебно-медицинская экспертиза, сообщили в СК РФ

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Следователи установят причины и обстоятельства пропажи 4-летнего мальчика около Рефтинского водохранилища в Свердловской области. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"Степень тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка, будет устанавливаться в рамках судебно-медицинской экспертизы. В ходе расследования тщательно выясняются причины и условия, которые способствовали возникновению данной ситуации, когда под реальную угрозу были поставлены жизнь и здоровье малолетнего ребенка", - сообщила она. По итогам расследования следователи примут необходимые меры профилактического характера.

Мальчик пропал утром 10 июня в районе Рефтинского водохранилища. По факту его безвестного исчезновения было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ - "Причинение смерти по неосторожности". Следствие рассматривало несколько версий произошедшего, они отрабатывались параллельно с проведением масштабных поисковых мероприятий.

К поискам ребенка были привлечены более 600 человек, включая сотрудников СК, МВД, МЧС, представителей муниципальных органов власти и волонтеров. В поисковых мероприятиях применялись беспилотные летательные аппараты, водолазы осматривали акватория водохранилища и береговую линию. В среду утром около опоры линии электропередачи в 7 км от места исчезновения ребенок был обнаружен живым, но в тяжелом состоянии. Мальчик находится в больнице, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

"Следствие благодарит всех граждан, которые остались неравнодушными и приняли участие в поисках ребенка, благодаря чему его удалось спасти от гибели. Мы помним недавние случаи в Оренбурге и Курске, где пропали дети, и на их поиски откликнулись все. В итоге детей удалось найти и спасти благодаря людскому неравнодушию", - подчеркнула Петренко.

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