Самолет "Уральских авиалиний" вынуждено сел в Улан-Удэ из-за непогоды

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" совершил вынужденную посадку в Улан-Удэ из-за непогоды в аэропорту Иркутска. Это стало причиной задержки рейса U6-386 Петропавловск-Камчатский - Владивосток - Иркутск - Екатеринбург - Санкт-Петербург, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе авиакомпании.

"Сложные метеоусловия в аэропорту города Иркутска и вынужденная в связи с этим посадка на запасном аэродроме в городе Улан-Удэ, а также регламент работы аэропорта города Петропавловск-Камчатский стали причиной задержки рейса U6-385 Екатеринбург - Иркутск - Владивосток - Петропавловск-Камчатский и, соответственно, обратного рейса U6-386 ", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что пассажирам были предоставлены все положенные услуги. Прибытие рейса в аэропорт Кольцово (Екатеринбург) планируется в 16:10 по местному времени (14:10 мск).

Согласно данным онлайн-табло Кольцово, рейс U6-386 должен был вылететь по расписанию из Екатеринбурга в 06:00 по местному времени (04:00 мск) , однако вылет был перенесен на 16:55 по местному времени (14:55 мск).

"Уральские авиалинии" входят в ТОП ведущих российских авиакомпаний по объему перевозок за январь-апрель 2017 года. По итогам 2016 года услугами авиакомпании воспользовались 6,4 млн пассажиров, география полетов насчитывает более 200 направлений. Парк воздушных судов "Уральских авиалиний" состоит из самолетов европейского концерна Airbus. На сегодняшний день перевозчик эксплуатирует 42 авиалайнера.