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Первый на Урале цех по сборке гальванических линий открыт в Екатеринбурге

Новости Урала
15 июня, 12:09 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 15, июня. /ТАСС

Российские станкостроители открыли предприятие совместно с партнерами из Чехии

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Первое на Урале производство автоматизированных гальванических линий "Галур" для машиностроительных предприятий открыто в четверг в Екатеринбурге. Российские станкостроители открыли сборочный цех совместно с партнерами из Чехии, сообщил ТАСС представитель МИД РФ в Екатеринбурге Александр Харлов.

"Сегодня мы открываем совместное предприятие российской компании "КР Групп" и чешской ESA Plating. Гальванические линии применяют для защиты металлических изделий от коррозии, и раньше на Урале такого производства не было, новое оборудование будет пользоваться спросом. Несмотря на экономическую ситуацию в мире малый и средний бизнес находит свою нишу, приходит и создает высокотехнологичные места", - сказал он.

Гендиректор "КР Групп" Андрей Михайлов уточнил, что на начальном этапе было создано десять рабочих мест. "Мощность цеха составит 25-30 автоматизированных линий в год, мы можем работать в две - три смены. В создание производства на сегодняшний момент инвестировано порядка 30 млн рублей: это стоимость оборудования и строительства самого цеха", - добавил он.

Гендиректор ESA Plating Зденек Марек отметил, что при локализации производства в России свыше 90%, роль его компании заключается в обеспечение качества продукта. "Нам необходимо обеспечить всю техническую документацию для производства. Под контролем чешских специалистов будет осуществляться контроль качества, причем как во время изготовления линии в цеху, так и при вводе в эксплуатацию у конечного заказчика. Также чешская сторона поставляет дополнительное оборудование для гальванических линий - станции очистки сточных вод", - пояснил он.

Ранее компании "КР Групп" совместно с другой чешской фирмой TOS VARNSDORF a. s. создала в Екатеринбурге станкостроительное предприятие "ГРС Урал". Первый цех по сборке горизонтально-расточных станков и портально- фрезерных центров был открыт в октябре 2013 года.

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