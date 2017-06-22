Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.06:
$ 60
€ 66.8
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российское бортовое оборудование начнут устанавливать на самолеты L-410 в 2018 году

Новости Урала
22 июня, 8:51 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 22, июня. /ТАСС

Авионика считается самой емкой по деньгам и высокотехнологичной частью самолета

Поделиться
Материал из 1 страницы
© ТАСС/Сергей Медведев

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) начнет установку российского бортового оборудования (авионики) на чешские самолеты L-410 в 2018 году, сообщил в четверг ТАСС генеральный директор завода, где ведется сборка самолетов, Вадим Бадеха.

"Мы не ставим перед собой задачу о 100% локализации самолета. Главная и первая цель - предание L-410 лучших характеристик и замены наиболее высокотехнологичных компонентов на отечественные. В первую очередь это бортовое оборудование - авионика, сегодня заканчиваются испытания российского комплекса. С 2018 года в самолете L-410 будет установлена российская авионика - это самая емкая по деньгам и высокотехнологичная часть самолета", - сказал Бадеха.

Ранее он сообщил, что до 2020 года будет выпущено более 20 самолетов L-410 отечественной сборки. Только в 2017 году есть заказ на поставку Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) 5 машин.

О локализации L-410 в Екатеринбурге

L-410 - чешский 19-местный самолет, один из самых распространенных в мире пассажирских самолетов для местных авиалиний. Его регулярная эксплуатация началась в 1971 году, всего на заводе Aircraft Industries (Чехия, бывший Let Kunovice) в чешском городе Куновице было построено более 1,1 тыс. этих бортов различных модификаций, 862 из них были поставлены в СССР. В 2008 году Уральская горно- металлургическая компания (УГМК) стала владельцем 100% акций Aircraft Industries.

На данный момент подписано рамочное соглашение между УГМК и УЗГА о реализации проекта локализации производства L-410 в Екатеринбурге, объем инвестиций в проект в течение двух лет может превысить 1,2 млрд рублей. Речь идет о строительстве на екатеринбургском аэродроме Уктус новых зданий и сооружений для развития производства, реконструкции имеющихся сооружений аэродрома, обучении персонала, сертификации самолета L-410 российского производства.

АО "Уральский завод гражданской авиации" (УЗГА) входит в "Объединенную двигателестроительную корпорацию" (ОДК), является членом ассоциации "Союз авиационного двигателестроения". Завод большей частью занимается ремонтом силовых установок для вертолетов разработки КБ Миля и Камова.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Мне нужна твоя одежда". Как старые вещи получают новую жизнь
"Трудовая армия была настоящим концлагерем": потомок крымских немцев о истории семьи
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
10
В Тюменской области глава МЧС и губернатор осмотрели места подтоплений
8
Завод "Русала" на Урале увеличит производство глинозема на 17% за счет модернизации
5
Студент-баскетболист приступил к работе "антиголубем" в Музее истории Екатеринбурга
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Париже пытались ограбить главу делегации "Рособоронэкспорта"
2
Солист Bad Boys Blue записал видеообращение к томским медикам, сделавшим ему операцию
3
Девочка сломала позвоночник в детском лагере в Новосибирской области
4
Глава МИД Австрии выступил за закрытие детских садов для мусульман
5
НАТО: в альянсе не знали, что Шойгу был на борту самолета, с которым сблизился F-16
6
Сотрудники МВД Киргизии заблокировали здание, в котором находятся отель и отделения СМИ РФ
7
СМИ: Пентагон уличили в трате $94 млн на не подходящую форму для полиции Афганистана
Темы дня
Загрузка...
Реклама