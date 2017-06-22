Российское бортовое оборудование начнут устанавливать на самолеты L-410 в 2018 году

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) начнет установку российского бортового оборудования (авионики) на чешские самолеты L-410 в 2018 году, сообщил в четверг ТАСС генеральный директор завода, где ведется сборка самолетов, Вадим Бадеха.
"Мы не ставим перед собой задачу о 100% локализации самолета. Главная и первая цель - предание L-410 лучших характеристик и замены наиболее высокотехнологичных компонентов на отечественные. В первую очередь это бортовое оборудование - авионика, сегодня заканчиваются испытания российского комплекса. С 2018 года в самолете L-410 будет установлена российская авионика - это самая емкая по деньгам и высокотехнологичная часть самолета", - сказал Бадеха.
Ранее он сообщил, что до 2020 года будет выпущено более 20 самолетов L-410 отечественной сборки. Только в 2017 году есть заказ на поставку Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) 5 машин.
L-410 - чешский 19-местный самолет, один из самых распространенных в мире пассажирских самолетов для местных авиалиний. Его регулярная эксплуатация началась в 1971 году, всего на заводе Aircraft Industries (Чехия, бывший Let Kunovice) в чешском городе Куновице было построено более 1,1 тыс. этих бортов различных модификаций, 862 из них были поставлены в СССР. В 2008 году Уральская горно- металлургическая компания (УГМК) стала владельцем 100% акций Aircraft Industries.
На данный момент подписано рамочное соглашение между УГМК и УЗГА о реализации проекта локализации производства L-410 в Екатеринбурге, объем инвестиций в проект в течение двух лет может превысить 1,2 млрд рублей. Речь идет о строительстве на екатеринбургском аэродроме Уктус новых зданий и сооружений для развития производства, реконструкции имеющихся сооружений аэродрома, обучении персонала, сертификации самолета L-410 российского производства.
АО "Уральский завод гражданской авиации" (УЗГА) входит в "Объединенную двигателестроительную корпорацию" (ОДК), является членом ассоциации "Союз авиационного двигателестроения". Завод большей частью занимается ремонтом силовых установок для вертолетов разработки КБ Миля и Камова.