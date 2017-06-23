Рейс из Екатеринбурга во Вьетнам задерживается почти на сутки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Рейс авиакомпании Azur air из Екатеринбурга в Нячанг (Вьетнам) задерживается почти на сутки согласно данным онлайн-табло международного аэропорта Кольцово.

"Рейс ZF-9643 авиакомпании Azur air должен был вылететь в 03:35 по местному времени (01:35 мск), однако вылет был перенесен на 24 июня 02:50 по местному времени (12:50)", - следует из информации на онлайн-табло.

Как пояснили ТАСС в колл-центре авиакомпании, причиной задержки стало позднее прибытие борта. При этом временной сдвиг рейсов начался еще 22 июня.