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Рейс из Екатеринбурга во Вьетнам задерживается почти на сутки

Новости Урала
23 июня, 8:13 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 23, июня. /ТАСС

Причиной задержки стало позднее прибытие борта

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© Сергей Фадеичев/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Рейс авиакомпании Azur air из Екатеринбурга в Нячанг (Вьетнам) задерживается почти на сутки согласно данным онлайн-табло международного аэропорта Кольцово.

"Рейс ZF-9643 авиакомпании Azur air должен был вылететь в 03:35 по местному времени (01:35 мск), однако вылет был перенесен на 24 июня 02:50 по местному времени (12:50)", - следует из информации на онлайн-табло.

Как пояснили ТАСС в колл-центре авиакомпании, причиной задержки стало позднее прибытие борта. При этом временной сдвиг рейсов начался еще 22 июня.

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