Столетие окончания Первой мировой войны отметят перекрестным Годом музыки России и Австрии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Мероприятия, посвященные 100-летию окончания Первой мировой войны, планируется провести в городах РФ в рамках перекрестного Года музыки России и Австрии. Об этом сообщил в понедельник посол Австрии в России, доктор Эмиль Брикс.

"Следующий год, 2018-й, будет перекрестным Годом музыки Австрии и России. Какая идея за этим стоит: мы хотели бы, чтобы год 100-летия окончания Первой мировой войны (1914-1918 гг. - прим. ТАСС) можно было соединить с музыкальными воспоминаниями начала XX века", - сказал Брикс на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС.

По его словам, для австрийской стороны важно проводить проекты не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в других городах России. "Мы планируем, в том числе, провести какое-нибудь мероприятие здесь, в Екатеринбурге", - добавил дипломат.

В Свердловскую область Эмиль Брикс приехал для участия в Венском фестивале музыкальных фильмов, который проходит в восьмой раз при поддержке консульства Австрии в Екатеринбурге, участии Уральского федерального университета и Уральской горно-металлургической компании.