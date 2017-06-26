В Югре прошел митинг памяти первого мэра Нефтеюганска Владимира Петухова

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Жители Нефтеюганска (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) в понедельник провели митинг памяти мэра города Владимира Петухова, трагически погибшего 19 лет назад. Об этом сообщили в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

Петухов был расстрелян из автомата недалеко от здания городской администрации в июне 1998 года. Незадолго до этого он объявил голодовку, потребовав возбудить уголовное дело против руководства ЮКОСа.

"В Нефтеюганске прошли памятные мероприятия, приуроченные к 19-й годовщине со дня гибели первого мэра города Владимира Петухова", - уточнили в ведомстве.

В департаменте добавили, что почтить память Петухова в Нефтеюганск приехали представители органов государственной власти РФ, органов местного самоуправления субъектов России, родственники, друзья, соратники погибшего мэра. Они возложили цветы к памятнику-бюсту Петухова. "Его имя (Владимира Петухова) стало символом самоотверженного служения, ответственности и верности принципам", - сказал в ходе траурного митинга полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Игорь Холманских.

Собравшиеся назвали Петухова героем своего времени. "Цинизм, жажда наживы, пренебрежение всеми ценностями - это то, чем руководствовались, чему поклонялись те, кто виновен в гибели этого человека. Наш долг - противостоять этому злу единством, уважением друг к другу, преданностью друг другу и Родине. Самое хорошее признание того, что сделал Владимир Аркадьевич, это динамично развивающийся Нефтеюганск", - сказала губернатор округа Наталья Комарова.

В свою очередь председатель комитета Совета Федерации, председатель Всероссийского Совета местного самоуправления Дмитрий Азаров отметил, что Петухов не дал олигархическим и бандитским структурам захватить Нефтеюганск. "Олигархические, а по факту бандитские структуры зачастую имели наглость думать, что они могут решать, кому и как жить, быть или не быть городам. Но Владимир Аркадьевич отстоял город и здесь, я уверен, самые его смелые надежды воплощаются в жизнь", - сказал он.

Память о мэре

Ранее сообщалось, что две недели назад в школе № 1 города Котлас, где учился Петухов, была открыта посвященная ему мемориальная доска. С этого события жители города начали мероприятия, приуроченные 100-летию муниципалитета.

Вдова Владимира Петухова Фарида Исламова поблагодарила участников траурного митинга за неравнодушие. "В те скорбные дни после такого чудовищного преступления жителями всего Нефтеюганска были направлены требования в адрес первых лиц страны, и принято решение об увековечении памяти Владимира Петухова. Это сделано для того, чтобы преступления такого рода, как убийство не только главы города, но любого человека, не совершались впредь. Эта память нужна для воспитания подрастающего поколения", - сказала она.

Трагическая гибель Петухова

Владимир Петухов был убит утром 26 июня 1998 года, когда направлялся пешком на работу. Гибели мэра предшествовал конфликт с градообразующим предприятием ЮКОСа. Мэр обвинил компанию в том, что она не платит налоги в местный бюджет, из-за чего в городе начались перебои с выплатой заработной платы и работой коммунальных служб.

В июне 1998 года мэр объявил голодовку, потребовав возбудить уголовное дело против руководства ЮКОСа. Голодовка Петухова прекратилась после обещания тогдашнего губернатора ХМАО Александра Филипенко проверить информацию и принять меры. Однако через несколько дней Петухов был расстрелян из автомата неподалеку от здания городской администрации.

Убийство произошло в день рождения тогдашнего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. За убийство первого избранного мэра Нефтеюганска Московским городским судом был осужден экс-руководитель отдела службы безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин.