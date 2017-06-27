Свердловская область стала частью туристического маршрута Великой Северной экспедиции

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Города Свердловской области вошли в самый протяженный межрегиональный маршрут Великой Северной экспедиции. Соглашение об этом подписано между Центром развития туризма Свердловской области и Туристским информационным центром Перми, сообщили во вторник в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.

"Ирбит и Каменск-Уральский вошли в межрегиональный маршрут Великой Северной экспедиции, который был презентован на международном туристском форуме "Большой Урал" в прошлом году в рамках автопробега "Пермь - Екатеринбург". В этом году автопробег прошел по всем населенным пунктам маршрута, а его участники провели инспекцию туристической инфраструктуры", - сказали там.

По словам директора Центра развития туризма Свердловской области Эльмиры Тукановой, "это своеобразный конструктор туров как для организованных туристов, так и для самостоятельных путешественников". "Важно и то, что за счет крупных раскрученных городов - Перми, Екатеринбурга, Тюмени - получат возможность для развития туризма и такие муниципалитеты как Оса, Кунгур, Ирбит, Каменск-Уральский и другие", - уточнила она.

Новый маршрут соединяет города бывшей Пермской губернии, где проходила Великая Северная экспедиция - одно из самых протяженных русских географический исследований, которые велись под руководством русского офицера Витуса Беринга. Экспедиция 1733-1743 гг. пролегала через ряд населенных пунктов Урала, по Пермской губернии - Оса, Кунгур, Соликамск, Екатеринбург.

В департаменте добавили, что маршрут интересен и в познавательном отношении, и в географическом, поскольку охватывает территорию Среднего Урала, предгорий Северного Урала, а также Предуралье и Зауралье, проходя по наиболее живописным и интересным местам. "В течение автопробега туроператоры и организаторы успели пообщаться с представителями администраций муниципалитетов, обсудить, что необходимо для инфраструктуры Великой Северной экспедиции", - пояснили там.

Автопробег и экспедиция организованы жителями Пермского края, в рамках проекта "Маршрутами Великой Северной экспедиции". По его итогам будет создан самый длинный туристический маршрут в мире, который охватит три части света: Европу, Азию и Америку. Участники автопробега посещают города для оценки их инфраструктуры и включения в турмаршрут.