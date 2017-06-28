Глава СПЧ: проблему сноса домов на Урале, о которых сообщили Путину, должен решать суд

ЧЕЛЯБИНСК, 28 июня. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Отменить решение о сносе садовых домиков, расположенных на северной границе города Челябинска, о которых 15 июня в ходе "Прямой линии" рассказали президенту РФ, может только суд. Об этом в среду сообщил журналистам в ходе рабочей поездки в Челябинск председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов.

"Судебное решение (о сносе садовых домов - прим. ТАСС) должно быть пересмотрено судом, никто другой не может этого сделать. Я не думаю, что нужны изменения в федеральное законодательство. Тут достаточно будет постановления Верховного суда России, которое разъяснит действующий закон. Правоприменительная практика порой странная, в итоге страдают люди", - сказал председатель СПЧ.

О ситуации со сносом домов 15 июня в ходе "Прямой линии" Владимиру Путину рассказала жительница Челябинской области Светлана Романова. Она сообщила президенту, что ее садовый дом построен в 100 метрах от газопровода в 1980-х годах без каких-либо нарушений. В 2014 году вышло постановление об увеличении охранной зоны газопровода со 100 до 150 метров. После этого было принято решение о сносе дома за счет владельца и без компенсации.

Путин ответил Романовой, что считает несправедливым закон, требующий выселения людей из охранной зоны вдоль газопроводов после ее увеличения.

Рабочая поездка делегации СПЧ в Челябинскую область носит плановый характер. Во время поездки члены СПЧ проводят встречи с жителями региона и властями, отслеживая соблюдение прав человека в различных сферах.