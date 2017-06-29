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Ростехнадзор на 25 суток приостановил работу завода "Уралшина"

Новости Урала
29 июня, 10:12 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 29, июня. /ТАСС

Ведомство обнаружило на предприятии нарушения техники безопасности

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Ростехнадзор после проверки на 25 суток приостановил работу Уральского шинного завода из-за нарушений техники безопасности. Об этом в четверг сообщает отдел по взаимодействию со СМИ управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Свердловской области.

"В ходе проведения внеплановой проверки уральским управлением Ростехнадзора было выявлено нарушение требований промышленной безопасности в здании главного производственного корпуса. В проектной документации отсутствовали данные об установленном сроке эксплуатации, входящего в состав опасного производственного объекта - площадки шинного производства, - также на момент проверки отсутствовали обязательные экспертизы зданий и сооружений на опасном производственном объекте. При отсутствии экспертизы безопасности данного объекта, возникает реальная угроза жизни и здоровью людей", - говорится в сообщении.

В региональном управлении ФССП добавили, что в качестве наказания, согласно статье КоАП РФ "Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов", на 25 суток была приостановлена работа главного производственного корпуса предприятия.

Уральский шинный завод, в том числе, выпускает шины для танка Т-14 "Армата".

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