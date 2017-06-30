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Уголовное дело экс-министра транспорта и связи Свердловской области вернули в прокуратуру

Новости Урала
30 июня, 16:24 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 30, июня. /ТАСС

Причиной возвращения стало то, что в деле не указано место совершенного преступления, а значит, невозможно определить территориальную подсудность

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга принял решение вернуть уголовное дело бывшего министра транспорта и связи Свердловской области Александра Сидоренко, обвиняемого в незаконном предпринимательстве, в прокуратуру. Таким образом суд удовлетворил ходатайство защиты Сидоренко, сообщила в пятницу ТАСС руководитель пресс-службы Свердловского областного суда Екатерина Масленникова.

"Уголовное дело вернули в прокуратуру. Причиной возвращения стало то, что в деле не указано место совершенного преступления, а значит, невозможно определить территориальную подсудность", - сказала она.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге состоялось предварительное слушание по делу Александра Сидоренко. Слушание проходило в закрытом режиме.

Дело Сидоренко

По версии следствия, с марта 2010 года по февраль 2016 года Сидоренко, работая министром транспорта и связи Свердловской области, был фактическим владельцем 70% доли в ООО "УралДорТехнологии", оформленной на его тещу, а также 100% доли в ООО "УралТрансПетролиум", учредителем которого выступил его брат.

Как ранее пояснили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ, Сидоренко лично и через доверенных лиц принимал участие в управлении указанными организациями. Он распоряжался их финансовыми средствами, давал указания об участии в аукционах, о заключении контрактов с определенными хозяйствующими субъектами, приобретении дорогостоящего имущества, об увольнении работников.

В ведомстве отмечают, что Сидоренко, осведомленный о планах и графиках ремонта и строительства дорог на территории области, предоставлял в приоритетном порядке "своим" организациям информацию о ремонте, давал рекомендации и указания руководителям хозяйствующих субъектов о заключении договоров на выполнение соответствующих работ. В результате эти предприятия выигрывали аукционы, и с ними заключались государственные и муниципальные контракты на ремонт дорог.

Сообщается, что Сидоренко, работая министром, контролировал в том числе процесс реализации госполитики в сфере транспорта и дорожного хозяйства, информационных технологий и почтовой связи.

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