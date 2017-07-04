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Министр экономики Японии посетит выставку ИННОПРОМ-2017

Новости Урала
4 июля, 14:15 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Алексей Заврачаев

Как ожидается, Хиросигэ Сэко проведет ряд встреч с российским чиновниками и представителями бизнеса

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ТОКИО, 4 июля. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Министр экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко, отвечающий также за развитие экономических связей с Россией, посетит выставку ИННОПРОМ-2017 в Екатеринбурге 10-13 июля. Эту информацию корреспонденту ТАСС подтвердили во вторник в ведомстве.

Как ожидается, он проведет ряд встреч с российским чиновниками и представителями бизнеса. Перед этим Сэко посетит Бельгию, где примет участие в переговорах лидеров ЕС и Японии о заключении соглашения о свободной торговле.

ИННОПРОМ - международная промышленная выставка, она проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. Национальная экспозиция партнера выставки в 2017 году - Японии - займет 3 тыс. кв. м, а численность японской делегации превысит 500 человек. Среди японских компаний, участвующих в выставке - Toyota, Marubeni, Mitsui, JGC (известная в Японии как "Никки").

На выставке разместятся также национальные экспозиции Германии, Италии, Индии, Южной Кореи. Деловая программа выставки будет включать более 150 мероприятий, участниками станут 640 российских и иностранных компаний-экспонентов.

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