В Югре сохранятся неблагоприятные погодные условия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Неблагоприятные погодные условия сохранятся на территории некоторых районов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
"Ханты-Мансийский гидрометеоцентр информирует о непогоде на территории региона днем 4 июля и ночью 5 июля. На территориях Октябрьского, Ханты-Мансийского, Сургутского, Нижневартовского и Нефтеюганского районов прогнозируются очень сильные дожди. Комплекс неблагоприятных метеоявлений может спровоцировать возникновение чрезвычайных ситуаций. Специалисты МЧС России предупреждают, что ливневые дожди могут вызвать подтопление пониженных участков местности", - сообщили там, уточнив, что на данный момент никаких ЧС не зарегистрировано.
Спасатели отмечают, что в дождливую погоду предельное внимание необходимо проявить дорожным службам и автовладельцам. "Размывы дорог и мокрое дорожное полотно способны спровоцировать рост ДТП и автомобильные пробки. Руководители муниципалитетов, министерств и ведомств, а также объектов жизнеобеспечения и экономики проинформированы об ухудшении погодных условий. Им рекомендовано предпринять соответствующие профилактические меры и держать развитие ситуации на подведомственных территориях под контролем", - добавили в пресс-службе.
Населению нужно следить за прогнозами синоптиков, планировать свою деятельность с учетом ожидаемых метеоявлений и прислушиваться к рекомендациям специалистов по безопасности жизнедеятельности, рекомендовали в ведомстве.