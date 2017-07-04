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"Группа ГАЗ" отправит в Тюмень городские низкопольные автобусы стандарта "Евро-5"

Новости Урала
4 июля, 16:15 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 4, июля. /ТАСС

До конца 2017 года в город прибудет 124 автобуса, в июне пассажирскому автотранспортному предприятию № 1 Тюмени уже отправили партию из 66 машин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июля. /ТАСС/. "Группа ГАЗ" поставит до конца 2017 года 124 городских низкопольных автобуса экологического стандарта "Евро-5" Ликинского автобусного завода (ЛиАЗ) "Группы ГАЗ". В июне пассажирскому автотранспортному предприятию № 1 Тюмени уже отправили партию из 66 машин, во вторник сообщили в пресс-службе "Группы ГАЗ".

Партия, которую уже отправили в Тюмень, состоит из 64 автобусов большого класса ЛиАЗ-5292 вместимостью 112 человек и двух сочлененных автобусов особо большого класса ЛиАЗ-6213 вместимостью 193 человека. "Автобус большого класса ЛиАЗ-5292 предназначен для работы на маршрутах с интенсивным пассажиропотоком. Модель имеет повышенную для своего класса пассажировместимость - до 114 человек, включая 28 посадочных мест и места для маломобильных пассажиров. Автобус оснащен дизельным двигателем Ярославского моторного завода (ЯМЗ-530) мощностью 210 лошадиных сил", - отметили в пресс-службе.

ЛиАЗ-6213 - это первый отечественный сочлененный низкопольный автобус с обновленным дизайном, укомплектованный новой галогеновой оптикой. Салон машины вмещает до 153 человек, включая 34 посадочных места и одно место, оборудованное для маломобильных пассажиров. Автобус комплектуется отечественным дизельным двигателем ЯМЗ-536 мощностью 310 лошадиных сил.

Все модели, как сообщает пресс-служба, имеют систему наклона кузова "книлинг", систему кондиционирования, видеорегистраторы с внутренним и наружным наблюдением, автоинформаторы, также автобусы оборудованы механической аппарелью (откидная площадка для въезда и выезда инвалида в салон - прим. ТАСС) и местом для крепления инвалидной коляски. "Все автобусы укомплектованы дизельными двигателями производства Ярославского моторного завода экологического стандарта "Евро-5", - сообщили в пресс-службе.

"Группа ГАЗ" - крупнейший автомобилестроительный холдинг России, создан в 2005 году в результате реструктуризации производственных активов ОАО "Руспромавто". Он объединяет 13 предприятий, производящих легкие коммерческие, среднетоннажные, большегрузные автомобили, автобусы, силовые агрегаты и автокомпоненты. Основной акционер - ООО "Русские машины" (65,56% акций), входящее в "Базэл" Олега Дерипаски.

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