Аэропорт Екатеринбурга определил тройку самых пунктуальных авиакомпаний

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Международный аэропорт Екатеринбурга Кольцово (входит в УК "Аэропорты Регионов") впервые составил рейтинг пунктуальности российских авиакомпаний. При его составлении специалисты воздушной гавани опирались на данные о задержках рейсов в Кольцово, сообщили в четверг в пресс-службе аэропорта.
"Впервые публикуем рейтинг пунктуальности авиакомпаний, выполняющих рейсы из Екатеринбурга. Все перевозчики были разбиты на три группы: крупнейшие российские авиакомпании (внесшие наибольший вклад в пассажиропоток аэропорта), остальные российские авиакомпании и зарубежные игроки. Задержкой считалось отклонение от времени вылета на 15 и более минут от расписания без учета отклонений, произошедших по метеоусловиям. Лидерами в своих группах по итогам первой половины 2017 года стали авиакомпании "Победа", "Оренбуржье" и "Corendon Airlines", - сказали в пресс-службе.
Международный аэропорт Кольцово - один из крупнейших региональных воздушных портов России по объемам пассажирских перевозок. Пассажирам аэропорта доступны более 100 направлений полетов рейсами порядка 50 российских и международных авиакомпаний. В минувшем году Кольцово обслужил 4,3 млн пассажиров, что на 53 тыс. больше, чем в 2015 году. Два года назад в результате исследования Skytrax (британская частная консалтинговая компания, специализирующаяся на изучении качества предоставляемых услуг различными авиакомпаниями и аэропортами) получил рейтинг 4 звезды.