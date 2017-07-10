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Власти Свердловской области ищут средства для выплаты зарплаты на заводе в Нижнем Тагиле

Новости Урала
10 июля, 9:04 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 10, июля. /ТАСС

Руководитель региона также сообщил журналистам, что директора Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий уже ищут по его поручению

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Руководство Свердловской области в настоящее время ищет средства для погашения задолженности по зарплате сотрудникам Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий, сообщил в понедельник врио губернатора области Евгений Куйвашев.

В воскресенье президент РФ Владимир Путин сообщил, что попросит Генпрокуратуру разобраться с ситуацией на предприятии, где людям отказались платить зарплату, пока к руководству завода не обратится глава государства. Об обращении рабочих глава государства рассказал на встрече с Куйвашевым. Руководитель региона заявил журналистам, что директора завода уже ищут по его поручению.

"Сейчас ведется работа по поиску денег. Там назначен конкурсный управляющий, они ведут диалог. Ищем пути, откуда взять деньги, помочь предприятию для того, чтобы это предприятие расплатилось с работниками", - сообщил Куйвашев журналистам.

По словам врио губернатора, еще необходимо выяснить, действительно ли директор завода употреблял резкие высказывания по поводу выплаты зарплаты.

"Так-то, со слов директора, никогда он такого не говорил", - сообщил Куйвашев.

По данным руководства региона, всего зарплату на сумму 7,5 млн рублей не получили 86 рабочих.

Ситуация на заводе

Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов рассказал ТАСС, что предприятие "уже долгое время" является банкротом. По его словам, собственники согласны выплатить зарплату из личных средств.

Также стало известно, что из-за невыплаты зарплаты почти 200 работникам завода уже возбуждено уголовное дело. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства проверить ход расследования.

Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий специализируется, в частности, на производстве плит из минеральной ваты. Предприятие выпускает теплоизоляционные материалы с 1964 года.

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