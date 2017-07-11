УОМЗ будет сотрудничать с корейской Bionet Co. Ltd в производстве медтехники

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Производственное объединение "Уральский оптико-механический завод имени Э.С. Яламова" (УОМЗ) и южнокорейская компания Bionet Co. Ltd в рамках "Иннопрома" подписали соглашение, предусматривающее расширение производства медицинской техники на УОМЗ.

"Учитывая то развитие, которое получили сегодня производственные мощности на Уральском оптико-механическом заводе и в целом в ряде предприятий госкорпорации "Ростех", для нас важно привлечь тех, кто готов делиться своими технологиями для того, чтобы получать качественный прибор, собранный на территории России, но разработанный в других странах", - сказал ТАСС по итогам подписания соглашения генеральный директор УОМЗ Анатолий Слудных.

По его словам, "это... хороший общемировой тренд, который вписывается в программу импортозамещения". Как отметил Слудных, принципиальным является то, что техника будет иметь российский сертификат.

"Российский сертификат - это новые компетенции, высокотехнологичные рабочие места на базе нового оборудования. Мы будем дальше развивать наше гражданское приборостроение, счет в рамках медтехники будет идти на десятки (новых - прим. ТАСС) рабочих мест. <…>. В целом я могу сказать, что в модернизацию производства, в разработки гражданской продукции вложено более 1,5 млрд рублей", - сказал гендиректор УОМЗ.

Слудных добавил, что в прошлом году предприятие увеличило объем гражданской продукции. "Это общие тренды, они в стратегии прописаны - достижение уровня гражданской продукции до 50% к 2025 году, и это стратегические цели, которые мы постоянно сверяем и ищем механизмы, как это сделать. Интегрально по группе предприятий УОМЗ доля гражданской продукции превысила 20%", - уточнил собеседник агентства.

Международная промышленная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года, в 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. В этом году выставка проходит с 10 по 13 июля. Темой этого года стало "Умное производство", страной-партнером выступает Япония. Организатор - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, оператор - ГК "Формика", генеральный информационный партнер и оператор пресс-центра - информационное агентство ТАСС.