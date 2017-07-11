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Уральские врачи разработали опытные образцы автоматического аппарата Илизарова

Новости Урала
11 июля, 14:42 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 11, июля. /ТАСС

Основной проблемой при создании прибора является надежность и размер двигателей

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Специалисты Российского научного центра им. Илизарова в Кургане выпустили опытные образцы автоматического компрессионно-дистракционного медицинского аппарата Илизарова, который ускоряет процесс регенерации костной ткани. Об этом сообщил во вторник ТАСС руководитель научного центра Александр Губин в рамках Международной промышленной выставки "Иннопром-2017".

"Основная проблема - надежность и размер двигателей, чтобы они были компактные и более надежные. Мы стремимся к тому, чтобы управление было автоматизированным, могло осуществляться дистанционно с использованием интернет-технологий. И сейчас мы закладываем идею, чтобы в будущем была обратная связь и контроль, чтобы доктор получал информацию о сбоях и работе. У нас уже автоматизированный дистрактор используется в ограниченном количестве, пока это опытные образцы", - сказал он, добавив, что в дальнейшем они будут модернизироваться.

По словам Губина, автоматическая система позволяет создать очень высокую дробность растяжения костной ткани, то есть дистракции. Для этого установлены микромоторы, которые самостоятельно растягивают кость. После установки аппарата пациент может покидать клинику.

Курганский научный центр им. академика Илизарова - родина метода чрескостного остеосинтеза; сегодня его применяют более чем в 60 странах мира, он дает возможность не обнажать зону перелома, ходить с полной нагрузкой на нижнюю конечность без риска смещения, также не нужна гипсовая иммобилизация. При применении метода используются фиксаторы в виде металлических спиц или гвоздей, проведенных через обломки костей. Лечение и реабилитацию в курганской клинике ежегодно проходят свыше 12 тыс. человек.

Международная промышленная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. В этом году выставка проходит с 10 по 13 июля 2017 года в Екатеринбурге, темой "Иннопрома-2017" стало "Умное производство". Страной партнером является Япония, организатором - Министерство промышленности и торговли РФ, оператором - ГК "Формика".

Генеральный информационный партнер и оператор пресс-центра - информационное агентство ТАСС.

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