Производство деталей для Boeing откроется через год в "Титановой долине"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Завод по производству конструкций крыла и фюзеляжа для компании Boeing заработает в августе будущего года в Свердловской области, на территории особой экономической зоны "Титановая долина". Об этом сообщает во вторник правительство региона по итогам встречи врио губернатора Евгения Куйвашева и президента компании Boeing Russia & CIS Сергея Кравченко на выставке "Иннопром".

Сотрудничество Свердловской области и авиастроительной компании началось в 2009 году, когда в регионе заработал завод по механической обработке титановых штамповок для Boeing и российских авиалайнеров.

"Предстоящее в августе 2018 года открытие второго завода Ural Boeing Manufacturing на площадке особой экономической зоны "Титановая долина" - пример крупномасштабного международного сотрудничества, в рамках которого каждая из сторон максимально полезна друг другу", - сказал на встрече Куйвашев, слова которого приводятся в сообщении.

Обсуждая дальнейшие планы взаимодействия компании и региона, стороны отметили, что запуск предприятия стал возможен благодаря ранее принятому решению о расширении сотрудничества авиастроительной компании и региона.

По словам Куйвашева, опыт Boeing по сотрудничеству со Свердловской областью может быть интересен и другим зарубежным компаниям, специализирующимся на приборостроении, производстве компонентов, авиатехники, оборудования для металлообработки, производстве композиционных материалов, медицинской продукции.

Как отметил Кравченко, развитие сотрудничества со Свердловской областью, в частности, реализация проекта в "Титановой долине", имеет большое значение для всей авиастроительной отрасли.

О будущем заводе

Сейчас на строительной площадке нового предприятия завершен монтаж металлокаркаса цеха, произведена пуско-наладка кранового оборудования, проложены основные внешние инженерные сети, закончен монтаж котельной, идут другие работы. Объем инвестиций в проект - около 5,6 млрд рублей.

Новый завод будет производить черновую механическую обработку титановых штамповок для Boeing 737, Boeing 777, Boeing 787 Dreamliner. Также планируется изготовление элементов конструкций крыла и фюзеляжа, деталей шасси (в черновой и чистовой обработке).

Об "Иннопроме"

Международная промышленная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. В этом году выставка проходит с 10 по 13 июля. Темой "Иннопрома-2017" стало "Умное производство", страной-партнером выступает Япония.

Организатор "Иннопрома" - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. Оператор - ГК "Формика". Генеральный информационный партнер и оператор пресс-центра - информационное агентство ТАСС.