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Уральский технопарк может стать одной из первых региональных площадок "Сколково"

Новости Урала
11 июля, 16:36 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 11, июля. /ТАСС

Проект технопарка "Университетский" площадью 28 тыс. кв. м реализуется в Свердловской области с 2014 года в соответствии с федеральной программой Минсвязи РФ и поддерживается областным правительством

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Технопарк высоких технологий "Университетский", расположенный в Свердловской области, может стать одной из первых региональных площадок "Сколково". Об этом сообщил во вторник ТАСС генеральный директор технопарка "Сколково" Ренат Батыров в рамках международной промышленной выставки "Иннопром-2017".

"Мы обсуждаем очень дружно технопарк "Университетский" и видим в нем большой потенциал, динамично и здорово развивается. Часть его резидентов является участникам проекта "Сколково". И мы рассчитываем, что он станет одним из наших опорных пунктов, одной из первых региональных площадок "Сколково", - сказал собеседник агентства.

Проект технопарка площадью 28 тыс. кв. м реализуется в Свердловской области с 2014 года в соответствии с федеральной программой Минсвязи РФ и поддерживается областным правительством. В технопарке располагаются 33 компании-резидента. Среди них Конструкторское бюро (КБ) "Аэростат", которое представило на "Иннопроме" прототип ружья для посадки дронов-нарушителей.

Ранее сообщалось, что на полях выставки руководство уральского региона подписало соглашения о внедрении научных разработок в промышленность региона с Союзом оборонных предприятий Свердловской области и Свердловским областным Союзом промышленников и предпринимателей. Также подписано соглашение о сотрудничестве с Уральским отделением РАН и Уральским территориальным управлением Федерального агентства научных организаций России (ФАНО) по коммерциализации научных разработок. Четвертое соглашение - с компанией Mecas ESI S.R.O. - позволит упростить внедрение инновационных решений в промышленность.

"Сколково" и выставка

Технопарк "Сколково" - ключевой объект инфраструктуры "Инновационного центра "Сколково", самый большой технопарк Восточной Европы, в перспективе самый большой европейский технопарк. Официально открыт 26 октября 2016 года в рамках форума "Открытые инновации".

Международная промышленная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. В этом году выставка проходит с 10 по 13 июля, темой стало "Умное производство", страна партнер - Япония. Организатор - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. Оператор - ГК "Формика".

Генеральный информационный партнер и оператор пресс-центра - информационное агентство ТАСС.

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