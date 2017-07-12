Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.07:
$ 60.62
€ 69.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ОРКК планирует за пять лет почти утроить производство гражданской продукции

Новости Урала
12 июля, 11:45 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 12, июля. /ТАСС

Выход гражданской продукцией на зарубежный рынок Объединенная ракетно-космическая корпорация планирует не раньше, чем в течение двух-трех лет

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Объединенная ракетно-космическая корпорация (ОРКК) планирует в ближайшие три-пять лет увеличить объем производства гражданской продукции с нынешних 22 до 60 млрд рублей. Об этом в среду сообщил на пленарной сессии форума "Диверсификация ОПК" в рамках выставки "Иннопром-2017" в Екатеринбурге первый замгендиректора ОРКК Павел Попов.

"У нас на данный момент из 400 млрд рублей всего оборот по гражданской продукции составляет 22 млрд, это такая трудовая выручка, мы поставляем продукцию компаниям и населению. Цель стоит - 60 млрд, нарастить в течение трех- пяти лет", - сказал Попов.

По его словам, за 2016 год удалось нарастить 1,5 млрд рублей по производству гражданской продукции. "В нынешнем году хотим прибавить 3 млрд. А выход на зарубежный рынок с гражданкой - не раньше двух-трех лет", - уточнил представитель ОРКК.

"Основные компетенции по рынку гражданской продукции у нас лежит на тех же компетенциях, что и "военка". Например, компания, которая у нас делает систему управления для ракет (НПО автоматики (Екатеринбург) - прим. ТАСС), она же делает систему управления для железнодорожного транспорта, комбайнов, трамваев, и мы потихонечку вытесняем конкурентов с рынка. Это хороший пример. Другие компетенции, в которых планируется рост, - это высокоточная механика и сборка", - добавил Попов.

Международная промышленная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. В этом году она проходит с 10 по 13 июля 2017 года, тема "Иннопрома-2017" - "Умное производство", страна партнер - Япония, организатор - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. Генеральный информационный партнер и оператор пресс-центра - Информационное агентство России ТАСС.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
"Иннопром"-2017
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
8
Вологодские и челябинские волейболистки сыграют в финале Спартакиады
3
Тактильные картины для слабовидящих из Пушкинского музея представили в Екатеринбурге
10
В Тюменской области глава МЧС и губернатор осмотрели места подтоплений
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: в аэропорту Сан-Франциско удалось избежать крупнейшей авиакатастрофы в истории
2
Минфин оценил "серый" фонд оплаты труда в РФ в 10 трлн руб. в год
3
Сергей Полонский приговорен к 5 годам колонии и освобожден от наказания
4
Адвокат Весельницкая рассказала о единственном вопросе сына Трампа
5
Украинцы спешат на отдых в Крым на велосипедах, машинах и пешком
6
В Москве и области ожидаются гроза с градом
7
Количество пострадавших при пожаре в ТЦ "РИО" достигло 18 человек
Темы дня
Реклама