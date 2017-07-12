ОРКК планирует за пять лет почти утроить производство гражданской продукции

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Объединенная ракетно-космическая корпорация (ОРКК) планирует в ближайшие три-пять лет увеличить объем производства гражданской продукции с нынешних 22 до 60 млрд рублей. Об этом в среду сообщил на пленарной сессии форума "Диверсификация ОПК" в рамках выставки "Иннопром-2017" в Екатеринбурге первый замгендиректора ОРКК Павел Попов.

"У нас на данный момент из 400 млрд рублей всего оборот по гражданской продукции составляет 22 млрд, это такая трудовая выручка, мы поставляем продукцию компаниям и населению. Цель стоит - 60 млрд, нарастить в течение трех- пяти лет", - сказал Попов.

По его словам, за 2016 год удалось нарастить 1,5 млрд рублей по производству гражданской продукции. "В нынешнем году хотим прибавить 3 млрд. А выход на зарубежный рынок с гражданкой - не раньше двух-трех лет", - уточнил представитель ОРКК.

"Основные компетенции по рынку гражданской продукции у нас лежит на тех же компетенциях, что и "военка". Например, компания, которая у нас делает систему управления для ракет (НПО автоматики (Екатеринбург) - прим. ТАСС), она же делает систему управления для железнодорожного транспорта, комбайнов, трамваев, и мы потихонечку вытесняем конкурентов с рынка. Это хороший пример. Другие компетенции, в которых планируется рост, - это высокоточная механика и сборка", - добавил Попов.

Международная промышленная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. В этом году она проходит с 10 по 13 июля 2017 года, тема "Иннопрома-2017" - "Умное производство", страна партнер - Япония, организатор - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. Генеральный информационный партнер и оператор пресс-центра - Информационное агентство России ТАСС.