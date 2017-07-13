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Уральские ученые разработали вертикализатор для парализованных людей

Новости Урала
13 июля, 9:54 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 13, июля. /ТАСС

Специальное кресло позволяет поднять и подвести к необходимому объекту парализованного человека

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Специалисты Российского научного центра им. Г. А. Илизарова в Кургане разработали вертикализатор - устройство, которое позволяет поднимать парализованного человека в вертикальное положение и перемещаться по квартире или пересеченной местности. Об этом сообщил в четверг ТАСС руководитель центра Александр Губин в рамках международной промышленной выставки "Иннопром-2017".

"Это полноприводная машина, кресло, позволяющее парализованного человека вертикализировать, поднять и подвести его к необходимому объекту. Есть инвалидная коляска, но это более продвинутый вариант с возможностью поднять человека и удержать его в этом положении. Серийный образец полностью готов, мы ищем партнеров, которые могли бы наладить массовое производство", - уточнил собеседник агентства.

Он добавил, что устройство предназначено для профилактики и устранения осложнений, связанных с длительным пребыванием пациента в лежачем положении. "Вертикализация позволяет более быстро и успешно проводить восстановление после перенесенного инсульта, травмы позвоночника, черепно-мозговой травмы, приковавших человека на длительное время к постели", - пояснил Губин.

Помимо этой инновационной разработки, в этом году в центре также выпустили опытные образцы автоматического компрессионно-дистракционного медицинского аппарата Илизарова, который ускоряет процесс регенерации костной ткани. Для этого установлены специальные микромоторы, которые самостоятельно растягивают кость. После установки аппарата пациент может покидать клинику.

Курганский научный центр им. академика Г. А. Илизарова - родина метода чрескостного остеосинтеза, его применяют более чем в 60 странах мира, он дает возможность не обнажать зону перелома, ходить с полной нагрузкой на нижнюю конечность без риска смещения, также не нужна гипсовая иммобилизация. При применении метода используются фиксаторы в виде металлических спиц или гвоздей, проведенных через отломки костей. Лечение и реабилитацию в курганской клинике ежегодно проходят свыше 12 тыс. человек.

Международная промышленная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года, в 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. В этом году выставка проходит с 10 по 13 июля, темой стало "Умное производство", страна партнер - Япония. Организатор "Иннопрома" - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, оператор - ГК "Формика". Генеральный информационный партнер и оператор пресс-центра - информационное агентство ТАСС.

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