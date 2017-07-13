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Более 20 млрд рублей инвестиций планируется привлечь в проекты двух ЗАТО на Урале

Новости Урала
13 июля, 21:15 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ /Корр. ТАСС, Ольга Шнайдер

Подробности инвестиционных проектов в Новоуральске и Лесном не уточняются

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июля. /Корр. ТАСС Ольга Шнайдер/. Более 20 млрд рублей инвестиций планируется привлечь в реализацию двух крупных проектов ЗАТО Лесной и Новоуральск в Свердловской области. Об этом в четверг в интервью ТАСС на международной промышленной выставке "Иннопром-2017" сообщил министр инвестиций и развития Свердловской области Дмитрий Нисковских.

"В этом году планируется начать реализацию двух крупных проектов с территорией опережающего развития в закрытых административно-территориальных образованиях - это Новоуральск и Лесной, общий объем инвестиций по портфелю проектов этих двух моногородов - больше 20 млрд рублей", - сказал он, не уточнив подробностей.

Градообразующим предприятием закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Лесной в Свердловской области является комбинат "Электрохимприбор", основное направление деятельности которого - производство ядерных боеприпасов. В ЗАТО Новоуральске располагается Уральский электрохимический комбинат, а также ряд других предприятий: "Виза-яхт", "Завод медсинтез" и др. В Заречном расположена Белоярская АЭС.

Международная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. В этом году она проходит с 10 по 13 июля, тема - "Умное производство". Организатором выставки выступило Министерство промышленности и торговли РФ, генеральный информационный партнер - агентство ТАСС.

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