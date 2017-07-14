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"Русал" окажет материальную помощь семье погибшего в шахте на Урале сотрудника

Новости Урала
14 июля, 12:20 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июля./ТАСС

Причины произошедшего выясняет комиссия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июля./ТАСС/. "Русал" окажет материальную помощь семье погибшего в шахте "Ново-Кальинская" (Свердловская область) сотрудника. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе компании.

"Сейчас комиссия выясняет причины произошедшего. В соответствии с коллективным договором, после окончания расследования семье будет оказана материальная помощь. Шахта работает в обычном режиме", - сообщили в компании, не уточнив подробностей.

В пресс-службе подчеркнули, что "Русал" считает охрану труда одним из приоритетных в работе направлений. "На всех предприятиях компании строго выполняются требования безопасности, существует строгая система инструктажа, медосмотров и проверок соблюдения всеми сотрудниками системы безопасности труда. Обеспечены периметры безопасности, исключающие попадание в шахты посторонних лиц", - отметили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, СК проводит доследственные проверки по двум происшествиям, при которых погибли работники шахт "Кальинская" и "Ново-Кальинская" Североуральского городского округа.

На двух шахтах Североуральского городского округа 9 и 13 июля 2017 года произошли инциденты, связанные с гибелью работников. В первом случае погиб машинист электровоза, 1968 года рождения, во втором - шахтер-проходчик 1972 года рождения. По предварительным данным, машинист погиб в результате столкновения двух электровозов на 1130 горизонте шахты "Кальинская". Во втором случае проходчик погиб при обвале горной породы.

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