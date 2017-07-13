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Один человек погиб при обрушении горной породы в шахте в Свердловской области

Происшествия
13 июля, 19:54 дата обновления: 13 июля, 20:41 UTC+3

На момент происшествия в шахте "Ново-Кальинская" находились 120 человек, сообщил источник в экстренных службах

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Шахта "Ново-Кальинская"

Шахта "Ново-Кальинская"

© Анатолий Семехин/ТАСС

ТАСС, 13 июля. Обрушение горной породы произошло на шахте "Ново-Кальинская" в Свердловской области. Как сообщили в Следственном комитете РФ, погиб один человек.

"Следственный отдел по городу Североуральску областного СК РФ по данному факту организовал доследственную проверку, сообщение поступило в 9 часов вечера. По имеющимся данным, произошло обрушение горных пород, погиб один шахтер. На место выехали следователь следственного отдела СКР, полиция и судебно-медицинский эксперт", - сообщили в четверг в пресс-службе регионального управления СК.

Ранее о гибели одного человека в результате обрушения сообщал источник. По его сданным, площадь обвала составила 3 куб. м. "Тело погибшего сейчас извлекают спасатели", - сообщил собеседник агентства. На момент происшествия в шахте "Ново-Кальинская" находились 120 человек. "Их эвакуация не проводилась. По предварительным данным, эвакуация не проводилась, шахта работает в штатном режиме", - сообщили в экстренных службах.

На месте работают горноспасатели.

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