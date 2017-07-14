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СК начал проверки по двум инцидентам с гибелью людей на шахтах в Свердловской области

Происшествия
14 июля, 9:34 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 14, июля. /ТАСС

ЧП произошли 9 и 13 июля на шахтах "Кальинская" и "Ново-Кальинская"

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. СК проводит доследственные проверки по двум происшествиям, при которых погибли работники шахт "Кальинская" и "Ново-Кальинская" Североуральского городского округа. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"9 и 13 июля 2017 года на двух шахтах Североуральского городского округа произошли инциденты, связанные с гибелью работников. В первом случае погиб машинист электровоза, 1968 года рождения, во втором - шахтер-проходчик 1972 года рождения. По обоим указанным фактам следственным отделом по городу Североуральск СК России по Свердловской области организованы и проводятся доследственные проверки", - сообщили в следственном управлении.

По предварительным данным, машинист погиб в результате столкновения двух электровозов на 1130 горизонте шахты "Кальинская". Во втором случае проходчик погиб при обвале горной породы.

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