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Написанную шрифтом Брайля памятку избирателю изготовили в свердловском избиркоме

Новости Урала
19 июля, 9:36 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 19, июля. /ТАСС

В Свердловской области около семи тысяч слабовидящих и слепых избирателей

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Специальная брошюра, разъясняющая порядок голосования на выборах губернатора, изготовлена в избирательной комиссии Свердловской области для слабовидящих и слепых избирателей. Об этом в среду сообщили в пресс-службе областного избиркома.

"Брошюра предназначается для слабовидящих и слепых избирателей - их в Свердловской области около семи тысяч человек. В памятке - подробный алгоритм для граждан, как реализовать свое право выбора. Первый тираж брошюры уже отпечатан - в нем 300 экземпляров с укрупненным шрифтом и 150, выполненных шрифтом Брайля", - отметили в пресс службе.

В среду памятку доставят во все территориальные комиссии региона. "Ближе к 10 сентября там запишут аудиоролик уже с фамилиями кандидатов на пост губернатора Свердловской области - он будет транслироваться в избирательных комиссиях в день голосования. На выделенных для этой категории избирателей участках также будут доступны специальные бюллетени для прочтения слепыми и трафареты для заполнения обычных бюллетеней", - отметили в пресс-службе.

Особые условия для инвалидов по зрению будут обеспечены в восьми городах Свердловской области на 16 участках, резюмировали в областном избиркоме.

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