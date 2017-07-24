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В Свердловской области поймали самого крупного в истории региона толстолобика весом 42 кг

Новости Урала
24 июля, 11:24 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 24, июля. /ТАСС

Ранее такая крупная особь этого вида рыбы в местных озерах не встречалась

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© Департамент информационной политики Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Сотрудники уральского филиала Госрыбцентра выловили в Исетском водохранилище в Свердловской области толстолобика весом почти 42 килограмма. Ранее такая крупная особь этого вида рыбы в местных озерах не встречалась, сообщил в понедельник департамент информационной политики региона.

"В рамках мониторинга растительноядных рыб, выпущенных в Исетское водохранилище в 2013-2016 годах, сотрудниками Уральского филиала ФГБНУ (федерального государственного бюджетного научного учреждения - прим. ТАСС) "Госрыбцентр" выловлен толстолобик массой 41,88 килограмма и длиной 125 сантиметров. Согласно официальным данным Госрыбцентра, это самая крупная рыба, выловленная в водоемах Свердловской области", - говорится в сообщении.

Приблизительный возраст толстолобика-гиганта - 19 лет. По оценкам специалистов, эта рыба съела за свою жизнь более двух тонн планктона. "Такую крупную рыбу мы выловили впервые, максимально в наших озерах подобные рыбы живут до 25 лет", - отметили сотрудники центра.

Ученые ловят рыб, чтобы оценить их состояние. В этот раз, помимо гиганта-рекордсмена, специалисты проверили в Исетском водохранилище состояние 12 белых толстолобиков в возрасте от трех до пяти лет. Как отмечают ученые, все пойманные рыбы соответствуют необходимым показателям роста, веса и жирности тела, что свидетельствует о благоприятных условиях для толстолобиков в Исетском водохранилище.

По словам министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексея Кузнецова, по инициативе Среднеуральской ГРЭС (ПАО "Энел Россия") в период с 2013 год по 2016 год в Исетское водохранилище выпустили более 186 тыс. особей белого амура и белого толстолобика для восполнения биологического баланса водоема в результате строительства и эксплуатации береговой насосной станции.

"Осенью 2017 года энергетики Среднеуральской ГРЭС вновь планируют выпустить в Исетское водохранилище несколько тысяч особей рыбы ценных пород", - добавили в департаменте информационной политики Свердловской области.

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