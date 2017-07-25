Свердловская прокуратура начала проверку в связи с голодовкой в колонии Нижнего Тагила

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Осужденные исправительной колонии в Нижнем Тагиле объявили голодовку и просят послабления режима. По данному факту прокуратура Свердловской области проводит проверку, сообщили во вторник в пресс-службе ведомства.

"Прокуратура Свердловской области проводит проверку в связи отказом от приема пищи 14 осужденных ФКУ ГУФСИН России по Свердловской области "Исправительная колония № 5". Причина отказа от приема пищи - несогласие с режимом отбывания наказания в колонии, при этом они высказали пожелания послабления режима, а также организации свиданий со своими знакомыми", - говорится в сообщении.

По всем поступившим обращениям организована тщательная проверка. "В рамках надзорных мероприятий прокуратура даст оценку соблюдению требований уголовно-исполнительного законодательства как со стороны администрации колонии, так и со стороны осужденных", - добавили в прокуратуре.

Представитель пресс-службы областного ГУФСИН Александр Левченко сообщил ТАСС, что обстановка в учреждении стабильная, ситуация находится под контролем.

"Подобные акции демонстративно-шантажного характера бывают регулярно, есть ряд так называемых правозащитных организаций, которые провоцируют такие ситуации. В данном случае осужденные за серьезные преступления (убийство, изготовление оружия, умышленное причинение вреда здоровью, побег из мест лишения свободы, сбыт наркотических веществ и так далее) просят послабления режима. Но администрация не может пойти на такие требования, все будет в рамках уголовно-исполнительного законодательства", - сказал Левченко.