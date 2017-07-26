Рейс из Екатеринбурга в Анталью задержан более чем на восемь часов

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Рейс авиакомпании Azur Air из Екатеринбурга в Анталью (Турция) задержан более чем на восемь часов. Такие данные приводятся на онлайн-табло международного аэропорта Кольцово.
Согласно онлайн-табло, самолет должен был вылететь в 03:30 (01:30 мск) в среду, 26 июля. Однако вылет перенесен предварительно до 11:40 (09:40 мск) 26 июля. Задержка составляет 8 часов и 10 минут.
Как пояснили ТАСС в пресс-службе Кольцово, задержка вылета связана с заменой воздушного судна.
ТАСС пока не располагает комментарием авиакомпании.