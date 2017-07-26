Доля гражданской продукции на НПО автоматики за полгода выросла с 25% до 35%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Доля гражданской продукции в производстве НПО автоматики им. Семихатова (разработчик систем управления для ракет-носителей "Союз-2" и баллистических ракет "Булава" и "Синева") за первое полугодие 2017 года увеличилась на 10% - до 35%. Об этом в среду на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС сообщил генеральный директор предприятия Андрей Мисюра.

"За полгода у нас доля гражданской продукции с 25%, которые были в 2016-м, увеличилась до 35%, это заказы которые никак не связаны с государственным оборонным заказом и бюджетом. Несмотря на то, что наш основной профиль - это космическая деятельность, в портфеле заказов космос занимает 20%", - сказал Мисюра, добавив, что не может озвучить абсолютные цифры, так как информация закрыта.

По его словам, до конца года доля гражданки еще вырастет - до 40%. "Мы сейчас разрабатываем систему мотивации для сотрудников, которые занимаются научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами (НИОКР) по части гражданской продукции. Новые компетенции берем из сотрудничества с малыми компаниями и стартапами, так как у них есть идеи, а у нас есть уникальное оборудование, в том числе испытательное, мощная математическая школа и возможность инвестирования. Таким образом, создаем различные новые предприятия, разные формы сотрудничества, например дочерние структуры", - уточнил гендиректор.

"Разработки касаются цифрового трансформаторного тока, внедрения умных систем в городской и железнодорожный транспорт. В части сельскохозяйственной техники оборот увеличен за полгода в семь раз, мы создаем системы управления и преобразовательную аппаратуру для комбайнов, тракторов", - пояснил Мисюра.

Ранее президент РФ Владимир Путин поставил задачу увечились долю гражданской продукции на предприятиях оборонно-промышленного комплекса до 50% к 2035 году.

Екатеринбургское АО "НПО автоматики" - одно из крупнейших предприятий России в разработке и изготовлении систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетной и космической техники, автоматизации технологических процессов в промышленности. Обеспечивает полный технологический цикл создания уникальных автоматизированных систем и комплексов управления, широко применяемых в космосе, на море, в нефтегазовой отрасли, металлургии, энергетике, ЖКХ и транспорте. В частности, НПОА делает системы управления для баллистических ракет "Булава" и "Синева", новейшей российской ракеты-носителя "Союз-2" и европейских ракет-носителей.