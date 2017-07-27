"Ельцин Центр" в августе откроет отель на 11 гостиничных номеров

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Отель "Резиденция" откроют на последнем этаже президентского центра им. Б. Н. Ельцина в Екатеринбурге в августе. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе "Ельцин Центра".
"Общая площадь апарт-отеля - 1004 кв. м. Это 11 номеров разных категорий - стандарт, бизнес, люкс, премьерский и президентский. "Резиденция" будет открыта для широкой аудитории 1 августа", - сообщили там.
В "Ельцин Центре" пояснили, что президентский номер площадью 180 кв. м стоит 120 тыс. рублей за сутки. Стоимость размещения в номере стандарт площадью 30 кв. м - 13,6 тыс. рублей.
В декоре интерьеров будут использоваться предметы, связанные с первым президентом России Борисом Ельциным. "У нас уже останавливались Наина Ельцина, Татьяна Юмашева, Герман Греф, Анатолий Чубайс, Резо Гигинеишвили", - добавили в центре.