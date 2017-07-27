Скорая сбила велосипедистку в Магнитогорске, проводится проверка

ЧЕЛЯБИНСК, 27 июля. /ТАСС/. Автомобиль скорой помощи сбил велосипедистку на пешеходном переходе в Магнитогорске, женщина с травмами доставлена в больницу, сообщили в четверг в пресс-службе ГУ МВД Челябинской области.

"В городе Магнитогорске накануне вечером на регулируемом перекрестке около дома № 54 по улице Советской произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля скорой помощи и велосипедистки. В результате аварии управлявшая велосипедом женщина 1980 года рождения получила травмы и была госпитализирована в отделение травматологии. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и причины произошедшего", - сказали в пресс-службе.

Полицией предварительно установлено, что автомобиль скорой помощи ехал с включенными свето-звуковыми сигналами. В момент аварии пострадавшая находилась в наушниках.