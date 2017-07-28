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Площадь природных пожаров на Ямале увеличилась на 45% за сутки

Новости Урала
28 июля, 8:50 UTC+3 ТАСС

Чтобы авиация смогла беспрепятственно набирать воду из Оби, было принято решение о закрытии участка реки около Салехарда

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© ГУ МЧС по ЯНАО

ТАСС, 28 июля. Площадь природных пожаров на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) продолжает расти, за сутки произошло увеличение более чем на 45%. В регионе с 23 июля введен режим ЧС, сообщили в пятницу в департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО.

"По данным на сегодня в ЯНАО действуют 119 природных пожаров на площади 32,3 тысячи гектаров. Из них 77 очагов действуют на территории Шурышкарского, Надымского и Приуральских районов. За последние сутки возникло 22 новых возгорания на площади 209 га", - отметили там. Ранее сообщалось, что пожары бушуют на площади свыше 22 тыс. га.

26 июля Новости Урала

Два вертолета и новый самолет-амфибия Бе-200 МЧС приступили к тушению пожаров на Ямале

По оперативным данным, в тушении задействованы 580 человек, 17 вертолетов Ми-8. "В самых напряженных участках работает авиация МЧС России - самолет Ил-76, амфибия Бе-200 и два Ми-8, которые были перебазированы на Ямал из Красноярска, Екатеринбурга и Москвы. За сутки сброшено более 1,2 тыс. тонн воды", - пояснили в департаменте.

Чтобы авиация смогла беспрепятственно набирать воду из Оби, было принято решение о закрытии участка реки около города Салехард.

23 июля в ЯНАО, территория которого полностью отнесена к Арктической зоне РФ, был введен режим ЧС из-за природных пожаров. В регионе вторую неделю стоит жаркая и сухая погода, столбики термометров поднимаются до +28 градусов.

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