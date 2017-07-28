Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.07:
$ 59.41
€ 69.64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Массовое крещение состоялось на реке Чусовой на Урале

Новости Урала
28 июля, 11:36 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 28, июля. /ТАСС

В День крещения Руси таинство приняли около 100 человек

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Екатеринбургская Епархия

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Порядка 100 человек прошли таинство крещения в поселке Станционном-Полевском на реке Чусовой в Свердловской области, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

В пятницу православные в России и странах СНГ отмечают День крещения Руси. "Сегодня Князе-Владимирский храм уральского поселка Станционный-Полевской отметил праздник своего небесного покровителя массовым крещением в водах реки Чусовой. В этот день таинство крещения приняли около 100 человек из разных городов и поселков области, больше половины из которых - дети", - сказали в пресс-службе.

Настоятель храма иерей Борис Каленов отметил, что крещены были те, кто заранее получил благословение своего духовника. "Крещение - это основное действие, которое человеку открывает двери храма. Таинству предшествуют огласительные беседы - подготовка к крещению, когда человек приходит в храм, узнает основы веры, узнает о жизни церкви, заявляет о желании стать членом церкви", - передает слова иерея пресс-служба епархии.

В честь праздника в 12:00 во всех храмах, церквях и соборах Екатеринбургской епархии прозвенели колокола. "Волна праздничного колокольного звона прокатится сегодня по всем храмам страны. В Екатеринбурге, например, прозвучал 16-тонный благовест - самый большой на Урале колокол, установленный на колокольне храма "Большой Златоуст", - отметили в епархии.

Праздник под колокольный звон

В храмах Русской православной церкви в пятницу, в 12:00 по местному времени, в каждом храме, соборе, церкви и монастыре зазвенят колокола. Впервые единовременный перезвон объединил православные храмы и монастыри России, Украины, Белоруссии, Молдавии, Азербайджана, Казахстана и других стран в 2012 году.

В храмах в этот день проходят праздничные богослужения, верующие поздравляют друг друга, нередко принимают крещение, проводят крестные ходы, праздничные приемы, тематические выставки и лекции.

Масштабные торжества по случаю праздника в этом году прошли в столице Украины. Традиционный массовый молебен накануне Дня крещения Руси собрал тысячи киевлян и гостей города. После молебна все верующие крестным ходом прошли по центральным улицам Киева в Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру, где предстоятель Украинской православной церкви совершил всенощное бдение. По случаю праздника в столицу были доставлены пять древних почитаемых икон Пресвятой Богородицы ("Почаевская", "Святогорская", "Зимненская", "Касперовская", "Ахтырская"), а в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Печерских верующие смогут поклониться 11 чудотворным иконам.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Полеты с неограниченными возможностями
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
11
Сдать нормы ГТО, освоить кайт и серфер - в Крыму проходит фестиваль "Extreme Крым - 2017"
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин
2
На Ямале из-за природных пожаров введен режим ЧС
8
Вологодские и челябинские волейболистки сыграют в финале Спартакиады
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
РФ приостанавливает с 1 августа использование посольством США дачи в Серебряном бору
2
Гульнара Каримова приговорена к пяти годам ограничения свободы
3
Генпрокуратура Узбекистана требует арестовать загрансобственность дочери экс-президента
4
Слуцкий: ответ России на расширение санкций США может корреспондироваться с реакцией ЕС
5
Почему вредно пропивать курс антибиотиков до конца
6
Рогозин: Кишинев пытался отказать в посадке рейсу, на котором вылетает делегация РФ
7
КРЭТ: мы будем выжигать "глаза" ракетам, которые на нас "смотрят"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама