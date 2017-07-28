Массовое крещение состоялось на реке Чусовой на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Порядка 100 человек прошли таинство крещения в поселке Станционном-Полевском на реке Чусовой в Свердловской области, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

В пятницу православные в России и странах СНГ отмечают День крещения Руси. "Сегодня Князе-Владимирский храм уральского поселка Станционный-Полевской отметил праздник своего небесного покровителя массовым крещением в водах реки Чусовой. В этот день таинство крещения приняли около 100 человек из разных городов и поселков области, больше половины из которых - дети", - сказали в пресс-службе.

Настоятель храма иерей Борис Каленов отметил, что крещены были те, кто заранее получил благословение своего духовника. "Крещение - это основное действие, которое человеку открывает двери храма. Таинству предшествуют огласительные беседы - подготовка к крещению, когда человек приходит в храм, узнает основы веры, узнает о жизни церкви, заявляет о желании стать членом церкви", - передает слова иерея пресс-служба епархии.

В честь праздника в 12:00 во всех храмах, церквях и соборах Екатеринбургской епархии прозвенели колокола. "Волна праздничного колокольного звона прокатится сегодня по всем храмам страны. В Екатеринбурге, например, прозвучал 16-тонный благовест - самый большой на Урале колокол, установленный на колокольне храма "Большой Златоуст", - отметили в епархии.

Праздник под колокольный звон

В храмах Русской православной церкви в пятницу, в 12:00 по местному времени, в каждом храме, соборе, церкви и монастыре зазвенят колокола. Впервые единовременный перезвон объединил православные храмы и монастыри России, Украины, Белоруссии, Молдавии, Азербайджана, Казахстана и других стран в 2012 году.

В храмах в этот день проходят праздничные богослужения, верующие поздравляют друг друга, нередко принимают крещение, проводят крестные ходы, праздничные приемы, тематические выставки и лекции.

Масштабные торжества по случаю праздника в этом году прошли в столице Украины. Традиционный массовый молебен накануне Дня крещения Руси собрал тысячи киевлян и гостей города. После молебна все верующие крестным ходом прошли по центральным улицам Киева в Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру, где предстоятель Украинской православной церкви совершил всенощное бдение. По случаю праздника в столицу были доставлены пять древних почитаемых икон Пресвятой Богородицы ("Почаевская", "Святогорская", "Зимненская", "Касперовская", "Ахтырская"), а в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Печерских верующие смогут поклониться 11 чудотворным иконам.