В Екатеринбурге появилась улица имени Героя РФ Леонида Валова

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Улица, названная в честь Героя России, полковника милиции Леонида Валова, погибшего в 1995 году при прорыве занятой боевиками комендатуры Гудермеса, появилась в Верх-Исетском районе Екатеринбурга. Об этом сообщила в субботу пресс-служба администрации города.
"Новая улица расположена в границах улиц Татищева - Лоцмановых - Металлургов - Юрия Исламова и проходит от проектируемого участка улицы Татищева до проектируемого участка Крауля. Прежде улица носила проектное название "Новая-3", - говорится в сообщении.
По словам руководителя пресс-службы свердловской полиции Валерия Горелых, начальник свердловской полиции, генерал Михаил Бородин направил письмо в адрес главы администрации города с предложением назвать улицу в честь полковника милиции Леонида Валова.
"Инициативу поддержала ветеранская организация органов внутренних дел и внутренних войск, а также Общественный совет при ГУ МВД. Ныне живущим и будущим поколениям нужна эта память, поэтому ветераны были уверены в положительном решении властей. Многие планируют лично посетить микрорайон. Дочь полковника Валова в настоящее время несет службу в управлении уголовного розыска ГУ МВД, она пошла по стопам отца", - отметил Горелых.
Леонид Валов - родился в Свердловске, был полковником полиции, погиб в 1995 году при прорыве занятой боевиками военной комендатуры. Возглавляемая Валовым специальная группа из 15 человек, которой нужно было пробиться к окруженным, передать боеприпасы и медикаменты, скрытно подобралась к зданию. Когда спецназовцы попытались прорваться в комендатуру, их обнаружили, и начался бой. Валов непрерывно менял позиции, вел автоматный огонь, создавая у противника видимость, что действуют основные силы.
Его действия позволили группе прорваться в здание. У ворот комендатуры Валов был смертельно ранен и скончался на месте.