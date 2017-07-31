Археологи не нашли новых погребений во время первых за 10 лет раскопок в "Аркаиме"

ТАСС, 31 июля. /ТАСС/. Археологи не обнаружили курганов и погребений во время первых за последние 10 лет раскопок на территории историко-культурного заповедника "Аркаим" в Челябинской области. Об этом сообщила в понедельник ТАСС начальник музейного отдела заповедника Мария Макурова.

"Сегодня завершились раскопки, мы собираем полевое оборудование. Поиск нераскопанных сооружений могильника Александровский IV принес отрицательный результат: мы не нашли курганы, которые были отмечены на планах 1980-х гг. Их либо просто нет, либо они есть, но не в отмеченном месте, и найти их получится уже не в этом году. Проверку других курганов в этом году начинать не будем: если мы их найдем, то уже не успеем раскопать", - уточнила собеседница агентства.

Могильник Александровский IV частично был изучен в 1989 году. Тогда были раскопаны шесть курганов с погребениями эпохи "Аркаима" и доаркаимского времени. Спустя пару десятков лет ученые вернулись к рабочим материалам и определили основные погребения. Последние раскопки проводились здесь 10 лет назад.

"Аркаим" - укрепленное поселение бронзового века (XXI-XVIII вв. до н. э.), обнаруженное в 1987 году на юге Челябинской области при строительстве водохранилища. Поселение было создано по заранее продуманному плану, с четкой градостроительной идеей, сложной архитектурой. Здесь занимались металлургией, ткацким и гончарным делом, скотоводством.

В 1991 году решением Совета министров РСФСР территорию аркаимской долины и еще 15 окрестных участков с археологическими памятниками древней культуры объявили заповедными. Здесь был создан историко-культурный заповедник "Аркаим", который является структурным подразделением Министерства культуры Челябинской области и осуществляет музейную, охранную, научную и туристскую деятельность.

В полевой сезон 2015 года при раскопках в окрестностях заповедника был обнаружен череп женщины вытянутой формы, которая жила здесь около 1,8-2 тыс. лет назад. В прошлом году археологи нашли хорошо сохранившийся скелет кочевницы с черепом вытянутой формы и останки двух мужчин. Находки последних трех лет относятся к поздним сарматам - древнему племени, кочевавшему на территории современных Украины, Казахстана и юга России, представители которого намеренно вытягивали себе череп для создания отличительного признака племени.