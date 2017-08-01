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В Югре возбуждено уголовное дело по факту растраты более 60 млн руб. дольщиков

Новости Урала
1 августа, 11:25 UTC+3 ТАСС

С октября 2014 года по декабрь 2016 года компания "СМП-68" заключила 30 договоров долевого участия

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ТАСС, 1 августа. Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа - Югры инициировала возбуждение дела по факту растраты более 60 млн рублей участников долевого строительства. Об этом во вторник сообщили в ведомстве.

"В городе Лангепасе по итогам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту растраты денежных средств граждан - участников долевого строительства. Проверка установила отсутствие у генерального директора ООО "СМП-68" действительных намерений к завершению строительства многоквартирного жилого дома. Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган, по результатам их рассмотрения в отношении генерального директора ООО "СМП-68" возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ "Присвоение и растрата чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что администрация Лангепаса выдала "СМП-68" разрешение на строительство многоквартирного жилого дома. "С октября 2014 года по декабрь 2016 года компания заключила 30 договоров долевого участия на его возведение на общую сумму более 60 млн. рублей. Дом должен был быть построен, а квартиры переданы гражданам не позднее 4 квартала 2015 года. Однако строительство здания фактически приостановлено с начала 2016 года, в течение которого была выполнена лишь четверть от общего объема работ", - сообщили в прокуратуре.

Там добавили, что согласно бухгалтерской документации организации, привлеченные денежные средства долевого строительства израсходованы полностью. Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

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