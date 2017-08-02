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Вылет рейса Azur Air Екатеринбург - Таиланд задерживается более чем на 12 часов

Новости Урала
2 августа, 10:00 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 2, августа. /ТАСС

Задержка связана с подготовкой воздушного судна к полету

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Вылет рейса авиакомпании Azur Air из Екатеринбурга в Краби (Таиланд) задерживается более чем на 12 часов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта Кольцово.

Пассажиры рейса ZF-9633 авиакомпании Azur Air должны были вылететь из Екатеринбурга в Краби в 02:25 по местному времени (00:25 мск), однако вылет был перенесен на 14:00 по местному времени (12:00 мск).

Как уточнили в пресс-службе аэропорта Кольцово, задержка рейса связана с подготовкой воздушного судна к полету. "Все пассажиры на время задержки рейса размещены в гостинице", - сказали корр. ТАСС в пресс-службе.

ТАСС пока не удалось получить комментарий авиакомпании.

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